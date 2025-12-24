Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

Federico Girotti fichó por Alianza Lima para el 2026

La incertidumbre terminó: Federico Girotti será refuerzo de Alianza Lima después de varias semanas de negociación y afrontará la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. El atacante argentino, conocido por marcar dos goles en Matute durante la actual edición de la Copa Libertadores, se sumará al plantel de Pablo Guede tras llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba, dueño de su pase.

Se conoció que la transacción se dio en un acuerdo verbal entre ambos clubes y se concretó la transferencia definitiva. El cuadro victoriano compró el 50% de los derechos económicos por un cuantioso monto de 1.6 millones de dólares. Además, fue el propio jugador quien tomó la iniciativa decisiva que permitió avanzar hacia el cierre del acuerdo.

“Federico Girotti va a jugar en Alianza Lima. Contrato de 3 años. Transferencia definitiva. El club peruano compra el 50% de los derechos económicos y el 100% de los federativos”, informó el periodista argentino, Marcelo Bee Sellares.

Los ‘blanquiazules’ resolvieron el proceso con mayor agilidad. El entorno de Girotti había anticipado que, a pesar de recibir propuestas desde Brasil, México y la MLS, el futbolista ya había manifestado su determinación de sumarse a La Victoria. Desde la institución cordobesa confirmaron que estaban al tanto de esta preferencia, lo que permitió que las gestiones progresaran sin inconvenientes significativos.

Federico Girotti será nuevo jugador de Alianza Lima para el 2026

Ataque potencial en Alianza Lima para el 2026

La incorporación de Federico Girotti representa para Alianza Lima una estrategia que va más allá de fortalecer el frente de ataque, ya que el club apunta a contar con opciones de mayor jerarquía de cara a una temporada en la que aspira a disputar nuevamente el campeonato nacional. Con Paolo Guerrero y Luis Ramos integrando la plantilla, la llegada del delantero argentino incrementará la competencia interna en una posición clave, además de aportar profundidad para afrontar compromisos en torneos internacionales.

Durante 2025, Girotti, con 26 años, sumó cuatro goles y dos asistencias en su paso por Talleres, aunque estas cifras no logran capturar la totalidad de su influencia en el esquema ofensivo del equipo. El rendimiento más destacado del atacante en el año se produjo precisamente frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, encuentro en el que convirtió dos tantos y que quedó en la memoria por una remontada y un desenlace definitorio en los minutos finales.

Federico Girotti (d) de Talleres controla un balón ante Alianza Lima. EFE/ Ariel Alejandro Carreras

Los ‘íntimos’ incorporarán a un atacante que ya exhibió su eficacia en Matute y que cumple con las características que la directiva estableció como prioritarias: potencia física, determinación, capacidad en el juego aéreo y un disparo contundente. El argentino se convertiría en uno de los refuerzos más destacados del fútbol peruano, además de representar una muestra concreta de la ambición del proyecto ‘blanquiazul’ para la temporada 2026.

¿Cuándo debutará Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026?

Tras el sorteo realizado por Conmebol, Alianza Lima ya conoce su itinerario para la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘blanquiazul’ iniciará su camino internacional directamente en la Fase 1, con el objetivo de avanzar superando su primer desafío frente a 2 de Mayo de Paraguay en esta instancia clasificatoria.

El partido de ida entre ambos conjuntos está programado para el miércoles 4 de febrero, con sede aún por determinar en territorio paraguayo, y con inicio a las 19:30 horas. El desenlace de la serie se disputará el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, donde también se jugará a las 19:30 horas.

Fixture de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026