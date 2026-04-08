Repercusiones en la prensa argentina tras los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys tras escándalo en Alianza Lima

El defensor peruano regresa a las canchas tras una denuncia judicial y un controvertido paso por Alianza Lima. El club rosado redefine sus reglas internas mientras crece la atención internacional (Sport Boys)

El regreso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al fútbol profesional con la camiseta de Sport Boys ha provocado un fuerte eco más allá de las fronteras peruanas.

La noticia, que llegó luego de casi tres meses sin club tras su rescisión de contrato con Alianza Lima por una denuncia de abuso sexual presentada por una ciudadana argentina, fue rápidamente recogida por los principales medios deportivos de Argentina.

El club del Callao oficializó la contratación de los dos jugadores para toda la temporada 2026, abriendo un nuevo episodio en la carrera de los internacionales peruanos en medio de la polémica. El fichaje se concreta tras semanas de negociaciones y la inclusión de nuevas cláusulas disciplinarias, en un contexto que mantiene el interés de la opinión pública y la prensa extranjera.

La reacción de la prensa argentina

La prensa argentina reaccionó con firmeza al fichaje de Carlos Zambrano por Sport Boys, destacando el trasfondo judicial del caso y la polémica que mantiene al defensor bajo escrutinio mediático internacional. (X / TyC Sports)

La cobertura mediática en Argentina fue directa y crítica frente al fichaje de Carlos Zambrano por el club rosado. El canal deportivo TyC Sports, a través de su plataforma en X, informó sobre la situación legal que involucró al defensor y a Miguel Trauco, ambos exjugadores de Alianza Lima, señalando: “Carlos Zambrano y Miguel Trauco vuelven a tener club. Los dos futbolistas peruanos que rescindieron contrato con Alianza Lima tras ser denunciados por abuso sexual con acceso carnal contra una ciudadana argentina fueron oficializados por el Sport Boys, también de Perú, luego de más de dos meses sin equipo”. Por su parte, el diario deportivo Olé eligió un titular contundente acompañado de la imagen de Zambrano en su presentación: “Los dos peruanos acusados de abuso sexual a una argentina consiguieron nuevo club”. Ambas publicaciones reflejan la atención internacional que continúa generando el caso, así como la preocupación por el entorno extradeportivo que acompaña la llegada del zaguero a Sport Boys.

El impacto del fichaje también se evidenció en otros espacios informativos, donde se analizó tanto el trasfondo judicial como el efecto que el regreso de Zambrano podría tener en su nuevo equipo. Para la prensa argentina, el caso sigue abierto y es motivo de seguimiento debido a la gravedad de las acusaciones y la proyección mediática de los involucrados.

La llegada al Sport Boys

La incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys se cerró luego de un proceso complejo, en el que el club decidió incluir cláusulas disciplinarias ante el contexto que rodea al defensor peruano. (Sport Boys)

El club Sport Boys anunció oficialmente la incorporación de Carlos Zambrano para la temporada 2026, después de un extenso proceso de negociaciones marcado por la incertidumbre y la presión mediática. En un primer momento, las tratativas parecían encaminarse sin mayores obstáculos, pero desacuerdos contractuales provocaron que tanto Zambrano como Trauco reconsideraran su posición antes de alcanzar el acuerdo final.

La dirigencia rosada, en coordinación con los agentes de los futbolistas, logró cerrar finalmente los fichajes ante la ausencia de ofertas superiores y la necesidad de reforzar la plantilla. La institución, que había escapado recientemente de la zona de descenso, buscó fortalecer su plantel para enfrentar una temporada compleja en la Liga 1. Como parte del acuerdo, el club incluyó una cláusula disciplinaria en los contratos, estableciendo sanciones específicas en caso de reincidencia de conductas inapropiadas por parte de los jugadores.

Zambrano y Trauco habían iniciado el año como integrantes de Alianza Lima, pero la denuncia por abuso sexual presentada en Montevideo durante la pretemporada provocó la resolución de sus contratos. El incidente, que involucró a ambos seleccionados nacionales, generó repercusión internacional y determinó su salida inmediata del club limeño, abriendo la puerta a su fichaje por Sport Boys.

La llegada de Zambrano coincide con un momento complicado para el equipo dirigido por Carlos Desio, que busca reestructurar su juego tras un inicio de año irregular bajo la conducción de Jaime de la Pava. El objetivo del club es aprovechar la experiencia del defensor peruano para mejorar los resultados deportivos y apuntar a una mejor posición en la tabla.

Lo que dijo Carlos Zambrano

Carlos Zambrano rompió el silencio tras su fichaje por Sport Boys, aunque eligió la prudencia y evitó profundizar sobre su situación, dejando abiertas las expectativas sobre su rendimiento. (Jax Latin Media)

Presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sport Boys, Carlos Zambrano brindó sus primeras declaraciones tras su primer entrenamiento con el equipo del Callao. Rodeado por periodistas al salir de la sesión, el defensor optó por la mesura y limitó su respuesta ante las consultas sobre su regreso al fútbol profesional: “Ya dije pues causa”, expresó, evitando profundizar sobre su situación actual o los motivos que rodean su llegada al club.

El contrato de Zambrano contempla una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderse una temporada adicional si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Tras casi tres meses fuera de competencia, el defensor podría debutar oficialmente con la camiseta rosada en el próximo encuentro de Sport Boys ante FBC Melgar, pautado para el 14 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao.