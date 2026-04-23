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Caín Fara se emocionó por primer gol con Universitario y lanzó advertencia: “Seguimos en carrera”

El defensa fue uno de los protagonistas de la goleada de la ‘U’ ante Deportivo Garcilaso, también se refirió a la salida de Javier Rabanal

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El defensa fue uno de los protagonistas de la goleada de la 'U' por 4-1 frente el cuadro cusqueño. (Jax Latin Media)

Universitario de Deportes recuperó la memoria y pudo sacar un triunfazo por 4-1 frente Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, la noche del miércoles 22 de abril. Sin Javier Rabanal y con Jorge Araujo al mando, los ‘cremas’ cortaron mala racha y sumaron tres puntos importantes en el Torneo Apertura 2026.

Uno de los protagonistas fue Caín Fara, quien celebró su primer gol con la camiseta de la ‘U’ y fue emoción fue evidente. El defensa se emocionó por su anotación y valoró el desempeño del equipo.

“Necesitábamos este resultado. Cambiar un poco la imagen de lo que habíamos dejado los últimos dos partidos. Creo que se notó y nada, pudimos ganar. Muy emocionado, muy emocionado. Me pasó que ni recuerdo cómo fue el gol de la emoción que tenía. Soñé siempre con este momento. Tenía muchas ganas de hacerlo acá de local con la gente. Por suerte se me abrió el arco, como a varios de mis compañeros”, apuntó el argentino en zona mixta.

El defensa apareció por el borde del área rival y sacó remate cruzado para poner el 2-0 - Crédito: L1MAX.

“Estamos en carrera”

El triunfo de Universitario de Deportes no solo fue importante por el tema anímico, sino también por la lucha por el Torneo Apertura 2026. Esos tres puntos volvieron a ilusionar a los ‘cremas’, quienes se encuentran en el cuarto lugar con 21 puntos, están a cinco puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas.

Caín Fara lanzó advertencia y dejó en claro que lucharán hasta el final para coronarse ganadores del primer campeonato de la Liga 1.

“Obvio que seguimos en carrera. Yo me sumé a un grupo de ganadores donde vienen de un éxito colectivo muy grande, de un tricampeonato. Entonces, es la U. Siempre vamos a luchar hasta el final. Y también mis compañeros lo demostraron porque son ganadores. Y nada, esperemos resultados y seguir pensando en nosotros”, enfatizó el jugador de 32 años.

Caín Fara es uno de los refuerzos defensivos de Universitario para la temporada 2026.
Caín Fara es uno de los refuerzos defensivos de Universitario para la temporada 2026. Crédito: Prensa U

¿Javier Rabanal se despidió de los jugadores de Universitario?

La salida de Javier Rabanal dejó muchas sensaciones en Ate, y Caín Fara lamentó su partida dejando en claro que no hubo ningún mensaje oculto con el triunfo al mando de Jorge Araujo.

“No pasa por un tema de mensaje. Nosotros estamos muy agradecidos también con Javier y le deseamos lo mejor para lo que viene. Después el Coco se hizo cargo de esta situación. Es alguien del riñón del club que quiere mucho a Universitario. Nosotros como grupo sabíamos que nos debemos a la gente, que necesitábamos dar un cambio de imagen porque estábamos en deuda de lo que fueron estos dos partidos. Creo que se notó, que dimos otra imagen desde lo actitudinal más que nada”, declaró el defensa.

Además, se vino especulando que no fue a despedirse de los jugadores, y el argentino despejó las dudas: “Todavía no nos pudimos despedir. Por privado sí hemos hablado, pero no tuvimos la posibilidad de despedirnos todos juntos como grupo”,

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
El exjugador analiza la salida de Rabanal y sostiene que su propuesta no convenció, reflejando una falta de cohesión en el juego que terminó afectando el rendimiento del equipo. (Universitario de Deportes)

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