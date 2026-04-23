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Ignacio Buse se quita la presión en la previa del juego ante Arthur Fils en Masters 1000 de Madrid: ”Voy a salir a disfrutar”

Tras superar la primera ronda y apear al francés Adrián Mannarino, su camino se topará con el de otro ’galo’, uno de las figuras actuales del circuito que atraviesa un presente inmejorable

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Ignacio Buse debutó con triunfo en el Mutua Madrid Open 2026.
Ignacio Buse debutó con triunfo en el Mutua Madrid Open 2026. Crédito: Agencias

El tenista peruano Ignacio Buse afronta con serenidad su próximo desafío en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, donde se medirá en segunda ronda ante el francés Arthur Fils, una de las revelaciones del circuito ATP en la actualidad. Tras derrotar a Adrián Mannarino en su debut, Buse logró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo de la serie Masters 1000, un paso decisivo en su carrera profesional.

Buse expresó en diálogo con ’Punto de break’ que la victoria ante Mannarino representa un termómetro importante para medir su evolución: “Hoy se dio el resultado y creo que es muy bueno en lo técnico. Es un buen termómetro para ver dónde estás y qué es lo que necesitas para subir tu nivel aún más”, detalló el tenista peruano. El triunfo refuerza la confianza del jugador de cara al exigente cruce ante Fils (#25 ATP), quien atraviesa el mejor momento de su carrera y es considerado uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito.

Ignacio Buse anticipó que, frente al reto de enfrentarse a Arthur Fils, su enfoque estará puesto en disfrutar la experiencia y no en la presión del resultado. El peruano afirmó que conoce a Fils desde sus años en el circuito junior y que ambos nacieron en el mismo año, lo que añade un matiz especial al duelo: “Voy a tratar de entrar y disfrutarlo. Somos del mismo año, yo lo conozco desde los 13 o 14 años, coincidimos en algunos torneos junior. Pero creo que para mí es un partido más y no hay que enfocarse en eso, sino en seguir mejorando cada día”.

La página oficial del Masters 1000 de Madrid compartió imágenes del entrenamiento de Ignacio Buse, el tenista peruano del momento que jugará la segunda ronda del torneo ante el francés Arthur Fils. Crédito: Madrid Mutua Open.

El jugador limeño de 22 años subrayó que su principal objetivo es mantener la progresión en su juego, evitando mirar más allá del compromiso inmediato. “Me encantaría llegar lo más lejos posible, pero sinceramente solo he visto que juego contra Fils. Trato de pensar solo partido a partido. No he visto el cuadro y por ahora voy a salir a disfrutar el partido, con ganas de jugar bien”, concluyó Buse.

La progresión de Buse en el torneo madrileño refleja el crecimiento del tenis peruano en el ámbito internacional, mientras que el enfrentamiento ante Fils será una nueva oportunidad para medir su potencial ante una de las figuras emergentes del tenis mundial.

Fils, una prueba de rigor

Arthur Fils, próximo rival de Ignacio Buse en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, es considerado uno de los adversarios más exigentes del circuito actual. Su principal fortaleza radica en un físico imponente, que le otorga potencia y alcance tanto en el servicio —capaz de superar los 210 km/h— como en la derecha. Su agilidad y desplazamiento en la pista destacan para un jugador de su contextura, lo que lo convierte en un competidor muy completo.

Arthur Fils, un rival de extrema complejidad para Ignacio Buse. Crédito: ATP.
Arthur Fils, un rival de extrema complejidad para Ignacio Buse. Crédito: ATP.

El presente de Fils respalda su condición de amenaza: viene de consagrarse campeón en el ATP 500 de Barcelona y de disputar finales en distintas superficies. Esta versatilidad y confianza acumulada refuerzan su perfil como uno de los jóvenes con mayor proyección y peligrosidad en el tour, capaz de sostener un alto nivel durante largos pasajes de los partidos.

No obstante, el francés exhibe ciertas falencias que pueden ser aprovechadas. Suele mostrar dificultades para gestionar la presión en momentos clave, incurriendo en errores no forzados en situaciones decisivas. Además, su segundo servicio puede volverse vulnerable ante rivales que logren anticipar y devolver con agresividad, abriendo oportunidades de quiebre.

Ignacio Buse vs Athur Fils: día, hora y dónde ver

El camino de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid tiene un nuevo y exigente reto. El peruano enfrentará este viernes 24 de abril al francés Arthur Fils, actual número 25 del mundo y uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito.

Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026
Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

El duelo, válido por la segunda ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional y de un golpe sobre la arcilla en Madrid. Las acciones en la cancha 3 de la Caja Mágica iniciarán aproximadamente a las 06:45 horas en todo el territorio nacional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.

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