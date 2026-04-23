Team Perú consolida su avance en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026: van ganando 33 medallas

La delegación peruana deslumbra en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 con una cosecha histórica, destacándose en bádminton, atletismo y surf, y consolidando su crecimiento como potencia emergente en el deporte juvenil sudamericano (Facebook / Team Perú)

La delegación de Perú afianza su posición como potencia emergente en el deporte juvenil sudamericano. A falta de dos jornadas para el cierre de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en Panamá, los representantes nacionales acumulan 33 preseas, resultado de un trabajo sistemático en diversas disciplinas. La cosecha se distribuye en once oros, once platas y once bronces, reflejando la diversidad y el crecimiento del deporte peruano a nivel regional.

El bádminton ha tenido especial protagonismo para el equipo nacional. En la competencia individual femenina, Naomí Junco subió a lo más alto del podio tras vencer a la paraguaya Sofía Rodas por 2-0 en 29 minutos.

Por su parte, el duelo final de la categoría masculina estuvo marcado por el enfrentamiento entre dos peruanos: Guillermo Buendía se adjudicó el oro luego de superar a Umesh Lescano, quien se quedó con la plata tras una reñida final de 33 minutos. En dobles mixtos, Junco y Buendía sumaron un nuevo oro, consolidando así seis medallas en total para el bádminton peruano en esta edición.

Resultados destacados y presencia en el podio

Perú sumó nuevas medallas en atletismo, surf y deportes de combate, con actuaciones clave que consolidan su presencia en el podio y reflejan el crecimiento competitivo de su delegación. (Facebook / Team Perú)

El atletismo peruano también aportó logros significativos. George Espinoza logró la medalla dorada en los 5.000 metros marcha masculina. El deportista expresó su satisfacción tras el triunfo: “Me siento muy feliz por alcanzar esta medalla. Quiero dedicar este éxito a mi entrenador, a mi madre y a todos los que me apoyaron cuando pensé en dejar el atletismo. Esta medalla vale más que el oro, representa a Perú”, afirmó Espinoza en la zona mixta tras la competencia.

En surf, Perú sumó oros con Lucciano Campos en bodyboard masculino, Hannah Saavedra en bodyboard femenino y Catalina Zariquiey en tabla corta. En taekwondo, Marcelo Rodríguez obtuvo el primer puesto en la modalidad poomsae individual tradicional, y junto a Raquel Gil Arce se impuso en pareja mixta poomsae. En lucha libre, Francesko Canayo se coronó en la categoría –51 kg y Thiago Goyzueta conquistó el oro en los 1.500 metros planos masculinos.

La lista de preseas plateadas incluye nombres como Oziel Herrera (lucha libre, –60 kg), Álvaro Villa (lucha libre, –92 kg), Fernando Jimeno (lucha libre, –45 kg), y el equipo mixto de tenis de mesa integrado por Keiji Takeda, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Luciana Granados. En natación, Yasmin Silva (200 metros mariposa femenino) y Doménico Sotomayor (400 metros libre masculino) sumaron podios para la delegación. El bádminton añadió una plata más con la actuación de Umesh Lescano en singles masculino.

Bádminton y atletismo, pilares en la campaña de Perú

El bádminton y el atletismo lideran la cosecha peruana, convirtiéndose en disciplinas clave para el medallero y reflejando el trabajo sostenido en la formación de jóvenes talentos. (Facebook / Team Perú)

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó el desempeño de los deportistas nacionales, en especial el progreso del bádminton. “Felicitamos a Naomí Junco, Guillermo Buendía y Umesh Lescano por su entrega en la cancha. Desde el Ministerio de Educación mantenemos firme el compromiso con el Programa de Apoyo al Deportista para que nuestros atletas sigan creciendo”, aseguró.

En la jornada matutina de este jueves, Doménica Crose obtuvo el bronce en salto de longitud femenino con un salto de 5,58 metros, ubicándose a solo 13 centímetros de la ecuatoriana Alexandra Segura, ganadora de la prueba.

El equipo peruano ha destacado además en judo, boxeo, tiro con arco y tenis de mesa, consolidando una presencia equilibrada en deportes de combate, resistencia y precisión.

Comparativo histórico y balance de disciplinas

La actuación peruana en Panamá permite proyectar un crecimiento continuo, con un rendimiento que consolida su presencia regional en múltiples deportes. (Facebook / Team Perú)

En las ediciones anteriores de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, Perú finalizó con 65 medallas en Lima 2013, 40 en Santiago 2017 y 45 en Rosario 2022. El rendimiento en Panamá 2026 permite proyectar un avance sostenido en la calidad y el alcance de los resultados, especialmente en deportes donde la presencia peruana ha crecido exponencialmente.

El desglose de preseas obtenidas hasta el momento comprende once oros, logrados en lucha libre, surf, taekwondo, atletismo y bádminton; once platas distribuidas en lucha, tenis de mesa, surf, tiro con arco, natación y bádminton; y once bronces en judo, surf, lucha grecorromana, tiro con arco, boxeo, taekwondo, bádminton y atletismo.

El certamen sudamericano concluirá el sábado 25 de abril en la capital panameña. Perú buscará ampliar su cosecha en las últimas competencias, mientras se consolida como referente en el desarrollo del deporte juvenil sudamericano.