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Medellín se cansó del técnico Alejandro Restrepo y lo echó del equipo: crisis en el Poderoso

Aunque el equipo seguía en la pelea en la Liga BetPlay y recién empezó la fase de grupos en Copa Libertadores, la junta directiva no aguantó más los malos resultados del entrenador en 2026

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El técnico Alejandro Restrepo entrenó al Independiente Medellín desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 - crédito Sergio Moraes/REUTERS
El técnico Alejandro Restrepo entrenó al Independiente Medellín desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Independiente Medellín vive una de sus peores temporadas en muchos años, pues luego de ser finalista de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2025, los resultados fueron adversos en 2026 y el inicio de la fase de grupos en la Copa Libertadores también fue desastroso.

Por esa razón, el Poderoso anunció la salida del técnico Alejandro Restrepo, que llevaba casi dos años al mando de la plantilla, con un proyecto que le dio éxito hasta hace cuatro meses, cuando empezó a ser cuestionado por la mala campaña en el Torneo Apertura, en la que suma 20 puntos en 16 fechas.

Como si fuera poco, el club se queda sin entrenador a pocas horas de medirse con Boyacá Chicó en la Liga BetPlay, partido al que llega con la obligación de un triunfo para seguir con vida en la recta final de la primera ronda, pues en caso de empatar o perder, quedará fuera de los playoffs.

El adiós a Alejandro Restrepo

Antes de vencer a Alianza por 1-0 en la fecha 18 de la Liga BetPlay, el entrenador venía de ceder puntos en cuatro compromisos importantes, dos de ellos en el inicio de la fase de grupos de la Libertadores y perder en el último minuto contra Atlético Nacional por 3-2.

El Independiente Medellín confirmó en sus canales digitales la desvinculación de Alejandro Restrepo faltando tres partidos en Liga BetPlay y cuatro en Copa Libertadores, agradeciendo primero por su gestión y la campaña de 2025, en la que también sumó 92 puntos en reclasificación.

Alejandro Restrepo
Medellín le dijo adiós al técnico Alejandro Restrepo, finalizando un proceso de casi dos años, sin títulos y dos finales perdidas - crédito DIM

“Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo. Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales”, señaló el club en su cuenta de X.

A través de un comunicado, el Medellín también anunció el reemplazo de Restrepo: “El equipo profesional será dirigido por Sebastián Botero como director técnico encargado, acompañado por Francisco Nájera como asistente técnico y Santiago Gómez como preparador físico”.

Alejandro Restrepo
Sebastián Botero será el reemplazo del técnico Alejandro Restrepo, de manera interina, para lo que queda de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores - crédito DIM

De esta manera, la junta directiva, encabezada por Raúl Giraldo, empezará el proceso para encontrar un técnico de mayor reconocimiento para afrontar el segundo semestre de 2026, cuando tendrá la Liga BetPlay y apuntando a continuar vivo en Copa Libertadores y Copa Colombia.

¿Qué le queda al Medellín?

El Poderoso tiene una pequeña ventaja en la Liga BetPlay y es el encuentro pendiente frente a Boyacá Chicó, de la décima jornada, pues en caso de ganarlo alcanza los 23 puntos y entra en la pelea por los playoffs, igualando la línea del octavo, que es Independiente Santa Fe.

Sin embargo, el Poderoso afrontará los últimos tres duelos en el fútbol colombiano con entrenador interino, frente a Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas, todos ellos en territorio antioqueño, pero siendo una responsabilidad enorme para Sebastián Botero, que venía de dirigir al equipo sub-20 y quedó como encargado.

Medellín debe ganar los últimos tres partidos en la Liga BetPlay para llegar a los playoffs y lo hará con entrenador interino - crédito Sergio Moraes/REUTERS
Medellín debe ganar los últimos tres partidos en la Liga BetPlay para llegar a los playoffs y lo hará con entrenador interino - crédito Sergio Moraes/REUTERS

De otro lado, el técnico encargado también dirigirá en la Copa Libertadores, recibirá primero a Cusco de Perú el jueves 30 de abril y en mayo se enfrentará nuevamente con los peruanos, Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata, con la esperanza de pelear por un cupo a octavos de final o caer en la Copa Sudamericana.

En total son seis partidos, como mínimo, que le quedará al Independiente Medellín en su etapa post Alejandro Restrepo, aunque se espera que, para el próximo mes, ya tenga un entrenador en propiedad para iniciar el proyecto del segundo semestre y el armado de la plantilla en el mercado de fichajes.

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