Pedían 200 mil soles por su libertad: así fue el rescate de la ejecutiva de un centro comercial en el Callao

Los criminales grabaron videos de la víctima en cautiverio para presionar a sus familiares y forzar el pago del rescate (Créditos: Panamericana TV).

Una ejecutiva de un centro comercial fue secuestrada en el Callao cuando transitaba cerca de su vivienda. Sujetos armados la interceptaron, obligándola a subir a un vehículo y trasladándola a un inmueble donde estuvo retenida. Durante su cautiverio, los delincuentes exigieron a su familia un pago de 200 mil soles a cambio de su liberación, amenazando con atentar contra su vida si no se cumplía el requerimiento.

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinaron que la víctima ya había sido punto de extorsiones antes del secuestro. El coronel Jorge Luis Carpio, jefe policial involucrado en el caso, señaló que el principal sospechoso “ya venía extorsionando a la víctima, lanzando una serie de amenazas contra su vida y contra su libertad”, según detalló Panamericana TV.

Los delincuentes grabaron a la ejecutiva en estado de angustia y enviaron los videos a sus familiares, presionándolos para que accedieran a entregar el dinero solicitado.

La familia denunció el secuestro, lo que permitió activar un operativo de inteligencia que ubicó el lugar de cautiverio y planificó el rescate sin pago alguno - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La familia denunció el hecho ante las autoridades, lo que permitió la activación de un operativo de inteligencia. Las acciones coordinadas permitieron ubicar el lugar donde se encontraba la mujer y planificar su rescate sin que se efectuara el pago del rescate exigido, de acuerdo con el medio.

El coronel Carpio detalló que “cuando la víctima estaba en ese trance emocional agobiante, los secuestradores aprovechaban para grabarla y exigir mensajes suplicantes dirigidos a su familia”.

El operativo culminó con la liberación de la ejecutiva, quien fue encontrada en condiciones de salud estables. Las diligencias policiales también posibilitaron la identificación de varios integrantes de la banda criminal, entre ellos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes habrían proporcionado sus cuentas bancarias para facilitar el cobro del rescate.

El operativo policial logró liberar a la mujer en condiciones de salud estables y permitió identificar a varios integrantes de la banda criminal - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

¿Cómo avanzó la investigación y quiénes fueron capturados?

Tras el rescate, las autoridades detuvieron a Carlos Ayquipa, conocido como “Carloncho”, en el Callao, y a Jorge Ávila, alias “Loco Ávila”, en la ciudad de Pisco. Ambos estarían vinculados directamente con la organización responsable del secuestro. Otros implicados lograron huir del país antes de ser capturados y actualmente se encuentran en Venezuela, según confirmó la PNP.

La PNP continúa con las acciones para ubicar y detener al resto de los miembros de la organización criminal, que se habría especializado en secuestros y extorsiones en la zona. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso en la lucha contra estas bandas delictivas que operan en el país.

Canales de emergencia ante la extorsión

La Central 111 de la Policía Nacional del Perú es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para recibir denuncias de extorsión y brindar atención inmediata. Este sistema está integrado con la Central de Emergencias 105, lo que permite remitir grabaciones, videos y otros elementos probatorios de manera ágil.

Además, hay diversos canales habilitados para reportar estos delitos:

Línea 1818: exclusiva para denuncias de extorsión.

Celular 942 841 978: habilitado para reportes urgentes.

Comisarías: disponibles en todos los distritos para denuncias presenciales.

Depincri: divisiones especializadas en investigaciones de extorsión.

Bomberos Voluntarios del Perú: 116.

Centro de Emergencia Mujer: 100.

SAMU (servicio de atención médica urgente): 106.

Hospital Nacional de Emergencias: 113.