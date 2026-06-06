A qué hora juega Argentina vs Honduras en Perú HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2026

El amistoso se juega el sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station y arranca a las 19.00 en Perú, con transmisión de TyC Sports y su plataforma TyC Sports Play

Pensando en llegar de la mejor manera a la cita mundialista la selección de Argentina se enfrenta hoy, sábado 6 de junio, en el Kyle Field, en College Station, Texas, a su similar de Honduras. En Perú, el amistoso arranca a las 19:00 horas. La transmisión en vivo estará disponible por TyC Sports, en su plataforma digital, TyC Sports Play y en Claro Sports.

El duelo se disputará en el estadio de la Universidad de Texas A&M, escenario elegido para una gira de puesta a punto que incluye otro encuentro en Estados Unidos días después.

El cuerpo técnico argentino llega con un plantel que arrastra algunas molestias y ausencias para el amistoso, por lo que el partido también funcionará como examen de alternativas. Del otro lado, Honduras asume el cruce como una prueba exigente frente al vigente campeón del mundo, tras una reciente igualdad en un amistoso internacional.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Argentina vs Honduras, amistoso por fecha FIFA 2026

La cuenta regresiva hacia el Mundial continúa para Argentina. El amistoso frente a Honduras ya tiene horario definido y servirá como una nueva prueba antes del gran reto. (AFP)

El encuentro está programado para el sábado 6 de junio y comenzará a las 19:00 horas en horario peruano. En Argentina, el inicio figura a las 21:00 horas, mientras que en Chile está previsto para las 20:00 horas.

La sede será el Kyle Field, en College Station, Texas, un estadio universitario que recibirá este amistoso dentro del calendario de preparación con vistas al torneo. Para Honduras, el compromiso aparece pautado a las 18:00 horas en su horario local.

Argentina llega a este partido como parte de una secuencia de amistosos previos a su debut en la Copa del Mundo. En el calendario inmediato, el seleccionado argentino también tiene previsto un segundo ensayo antes del estreno oficial en el torneo.

PUBLICIDAD

Canal para seguir Argentina vs Honduras, amistoso por fecha FIFA 2026

Los seguidores de la Albiceleste en Perú ya conocen las opciones para seguir el amistoso. La transmisión estará disponible tanto por televisión como por plataformas digitales. (EFE)

La transmisión televisiva del amistoso está disponible a través de TyC Sports. Para seguirlo por internet, la opción es TyC Sports Play, plataforma que requiere registro y validación con un operador de TV paga. También en el canal Claro Sports

Además del partido en sí, el seguimiento digital suele incluir previa, incidencias y cobertura minuto a minuto según la grilla del servicio. La señal también figura como emisión disponible para audiencias fuera de Argentina, de acuerdo con la disponibilidad por país y proveedor.

El amistoso se juega en Estados Unidos y se enmarca en una agenda de partidos de preparación internacional que reúne a varias selecciones con actividad antes del Mundial 2026, lo que elevó la demanda por señales deportivas con derechos para este tipo de encuentros.

PUBLICIDAD

Cómo llegan los equipos

Las molestias de algunos futbolistas obligan a Argentina a explorar alternativas antes del Mundial. Honduras, por su parte, llega con rodaje y ganas de competir al máximo nivel. (Reuters)

Argentina encara el compromiso con el objetivo de afinar funcionamiento y evaluar variantes, en un contexto marcado por inconvenientes físicos en varios futbolistas. El arquero Emiliano Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la final de la Conference League y no participará de este amistoso, aunque el plan de trabajo apunta a que llegue al debut mundialista.

En el mismo grupo de jugadores con seguimiento médico aparecieron Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes trabajaron diferenciados mientras se evaluaron sus situaciones. Leandro Paredes quedó descartado para los amistosos previos al estreno mundialista, según la información del parte deportivo publicado en la previa.

PUBLICIDAD

Lionel Messi también entrenó apartado por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, aunque realizó trabajos con pelota dentro de la planificación, con la expectativa de que esté disponible para el Mundial. En ese marco, el amistoso ante Honduras se presenta como una oportunidad para repartir minutos y sostener el ritmo competitivo del plantel.

Una posible formación trabajada para el amistoso, en función de las cargas y las molestias reportadas, ubicó a Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el medio; y Lautaro Martínez junto a José López en ataque.

PUBLICIDAD

Honduras, por su parte, llega a este cruce sin clasificación al Mundial 2026, por lo que su calendario se enfoca en amistosos de exigencia para sostener el nivel competitivo. En su antecedente inmediato, el seleccionado hondureño empató 2-2 con Perú, resultado que dejó al equipo con rodaje reciente antes de medirse con Argentina.

El historial cercano entre ambos seleccionados también ofrece un punto de referencia: la última vez que se enfrentaron fue el 23 de septiembre de 2022, cuando Argentina ganó 3-0 con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez. En esta nueva edición, el contexto es distinto: Argentina ajusta detalles de cara a su estreno mundialista y Honduras busca medir su estructura frente a un rival de máxima jerarquía.

PUBLICIDAD