La historia de los colonos austro-alemanes que llegaron al Perú y fundaron una identidad única en la selva central

Una familia de colonos austro-alemanes posa en la selva central del Perú, representando el espíritu pionero de quienes llegaron a Pozuzo en el siglo XIX para establecer nuevas comunidades. (Andina / Redes Sociales)

La historia de la inmigración austro-alemana en el Perú tiene uno de sus capítulos más singulares en la selva central. Cada 6 de junio, diversas efemérides recuerdan el proceso que abrió el camino para la colonización europea de tierras en la actual región Pasco, asociado al contrato firmado entre el gobierno peruano y el barón Damián Freiherr Schütz von Holzhausen, también citado en algunas referencias como Damian Freiben.

Aquella iniciativa buscaba poblar zonas de difícil acceso, ampliar la frontera agrícola y conectar al Estado peruano con territorios amazónicos que, a mediados del siglo XIX, seguían siendo lejanos en lo geográfico y político. Los primeros colonos procedentes del Tirol y Prusia llegaron al valle de Pozuzo en 1859. Con el tiempo, esa experiencia dio origen a una identidad particular en la selva central y contribuyó al desarrollo de localidades como Oxapampa y Villa Rica.

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Pozuzo se encuentra al noroeste de Oxapampa, en la región de Pasco, Perú. Originó en 1859 con la llegada de 170 colonos europeos. Créditos: Infobae Perú.

El contrato de Damián Freiherr y el inicio de la colonización austro-alemana

A mediados del siglo XIX, el Perú buscaba promover la ocupación de territorios amazónicos y altoandinos mediante proyectos de colonización extranjera. En ese contexto, el gobierno de Ramón Castilla impulsó acuerdos para atraer familias europeas que pudieran instalarse en zonas poco articuladas con el resto del país.

Descubre la historia de Pozuzo con Eva Solleder: de Baviera a la selva peruana donde habita la herencia austro alemana (Créditos: Alejandro Aguilar)

El barón Damián Freiherr Schütz von Holzhausen asumió un rol clave en ese proyecto. Su misión era organizar la llegada de colonos europeos al Perú, especialmente familias católicas provenientes del ámbito germano y tirolés. La promesa era clara: tierras para trabajar, una nueva vida en América y la posibilidad de construir una comunidad agrícola en un territorio que el Estado peruano quería poblar.

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Un libro antiguo muestra el retrato de Damián Freiherr Schütz von Holzhausen, promotor de la colonización austro-alemana en la selva central del Perú, y la portada 'Der Amazonas'. (Andina / Redes Sociales)

Pero la iniciativa no fue una operación sencilla. Llevar familias enteras desde Europa hasta la selva central implicaba enfrentar una cadena de dificultades: viaje marítimo, traslado interno, falta de rutas, enfermedades, aislamiento y la necesidad de levantar desde cero viviendas, chacras e infraestructura básica.

La travesía de los primeros colonos desde el Tirol y Prusia hacia el Perú

Los primeros colonos emprendieron un viaje largo y riesgoso. Salieron de Europa con la esperanza de encontrar tierras productivas y mejores condiciones de vida, pero el camino hacia Pozuzo fue una prueba extrema. La ruta no terminaba al llegar al puerto peruano: desde la costa debían internarse hacia la sierra y luego avanzar hacia la selva central.

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Pozuzo se convirtió en el primer gran asentamiento de la colonización austro-alemana y combinó raíces europeas con experiencia amazónica. (Andina / Redes Sociales)

Procedían principalmente del Tirol, entonces vinculado al mundo austríaco, y de zonas prusianas. Eran familias campesinas, artesanos y trabajadores acostumbrados a la vida rural, pero no necesariamente preparados para las condiciones climáticas de la Amazonía peruana.

La llegada a Pozuzo en 1859 no fue el final de la travesía, sino el inicio de una etapa más exigente: abrir chacras, construir viviendas, organizar la vida comunitaria y adaptarse a un entorno completamente distinto al europeo. En esa capacidad de resistencia estuvo una de las claves de la continuidad del proyecto.

La fundación de Pozuzo y la posterior expansión a Oxapampa y Villa Rica

Pozuzo se convirtió en el primer gran asentamiento de esta colonización austro-alemana en el Perú. Allí, los inmigrantes levantaron viviendas, organizaron familias, cultivaron la tierra y reprodujeron parte de sus costumbres. La localidad creció entre el aislamiento y la perseverancia, con una identidad que combinó raíces europeas y experiencia amazónica.

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Esta pintura al fresco, obra de Elmar Peintner, representa la primera gran emigración de tiroleses al Perú en 1857, un hito clave en la colonización de la selva central. (Andina / Redes Sociales)

Con el paso de las décadas, nuevas generaciones buscaron ampliar sus oportunidades en otros valles de la selva central. De ese proceso surgió la expansión hacia Oxapampa, fundada a fines del siglo XIX por colonos vinculados a Pozuzo. Más adelante, familias descendientes de esos primeros inmigrantes también participaron en la formación de Villa Rica, una zona que se consolidaría por su producción agrícola y cafetalera.

La historia de estas localidades muestra que la inmigración austro-alemana no fue un episodio cerrado en Pozuzo, sino un proceso de desplazamiento, adaptación y expansión territorial.

Conservación de tradiciones: el legado cultural alemán en la selva central

Jóvenes descendientes de colonos austro-alemanes celebran sus tradiciones culturales a través de la danza en un campo verde de la selva central del Perú, manteniendo viva su herencia. (Andina / Redes Sociales)

Uno de los rasgos más visibles de Pozuzo, Oxapampa y Villa Rica es la conservación de tradiciones vinculadas a la herencia austro-alemana. La arquitectura de techos inclinados, las casas de madera, la música, las danzas, los trajes típicos y ciertas festividades mantienen viva una memoria que sobrevivió al paso de más de un siglo y medio.

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Ese legado no debe entenderse como una réplica intacta de Europa en el Perú. Con el tiempo, las comunidades se mezclaron con el entorno local, incorporaron prácticas peruanas y desarrollaron una identidad propia. La cultura tirolesa y alemana convive con la vida amazónica, la gastronomía local, la agricultura tropical y una fuerte narrativa de pertenencia al territorio peruano.

Originada en la herencia austro-peruana, esta marca representa un puente entre raíces y modernidad. Desde Pozuzo, su expansión incluye locales en grandes ciudades y sabores que celebran lo artesanal (Bergland Oxapampa)

La conservación de estas tradiciones también se ha convertido en un atractivo turístico. Visitantes nacionales y extranjeros llegan a la zona interesados en su historia, su arquitectura, sus fiestas y su paisaje.

Impacto económico y desarrollo agrícola de las colonias en Pasco

El aporte económico de estas colonias estuvo ligado principalmente a la agricultura y a la ocupación productiva del territorio. Los colonos desarrollaron cultivos, criaron ganado y contribuyeron a abrir rutas en una región que durante mucho tiempo estuvo desconectada de los principales centros urbanos del país.

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Pozuzo. (Foto: Captura)

Con los años, Oxapampa y Villa Rica adquirieron relevancia por su producción agrícola, ganadera y cafetalera. Villa Rica, en particular, se convirtió en una referencia para el café peruano, mientras Oxapampa consolidó una economía asociada al campo, al turismo y a los servicios. Pozuzo, por su parte, mantuvo un valor simbólico especial como punto de origen de la colonia austro-alemana.

A más de 160 años de la llegada de los primeros inmigrantes, la historia de Pozuzo, Oxapampa y Villa Rica sigue siendo una muestra de cómo los procesos migratorios pueden transformar un territorio. La colonización austro-alemana nació como un proyecto estatal, pero terminó dando forma a una identidad regional única que todavía marca la vida cultural y económica de Pasco.

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