Nueva Zelanda abre la jornada electoral de peruanos en el exterior por diferencia horaria

La diferencia horaria coloca a Nueva Zelanda como el primer país en abrir urnas para los electores peruanos fuera del país, con el inicio de la jornada el sábado y un monitoreo oficial desde Lima| Cancillería

Nueva Zelanda se convierte en el primer país del mundo donde los ciudadanos peruanos ejercen su derecho al voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, debido a la diferencia horaria que adelanta la jornada respecto al territorio sudamericano. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmaron que la apertura de mesas en Wellington inicia hoy sábado 6 de junio por la tarde (hora peruana), anticipando el proceso más de 17 horas respecto a Lima.

En la primera vuelta, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo, explicó que la votación en Nueva Zelanda comienza el sábado, antes de que se abran las mesas en territorio peruano. Esta situación se repite respecto en esta segunda vuelta, cuando la comunidad peruana en Oceanía abrió el proceso electoral.

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La diferencia de huso horario convierte a Nueva Zelanda en el primer registro mundial de participación para los comicios de este domingo 7 de junio.

La diferencia horaria coloca a Nueva Zelanda como el primer país en abrir urnas para los electores peruanos fuera del país, con el inicio de la jornada el sábado y un monitoreo oficial desde Lima| Cancillería

Supervisión del proceso desde Lima

El canciller Carlos Pareja supervisó la instalación del Centro de Monitoreo para la segunda vuelta desde la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. Este centro se mantendrá operativo de manera continua desde el mediodía del sábado hasta las primeras horas del lunes 8 de junio. El objetivo es brindar soporte y respuesta a 219 locales de votación y 2506 mesas electorales habilitadas en el exterior.

Durante la supervisión, Pareja sostuvo una videoconferencia con cónsules generales en Buenos Aires, Los Ángeles y Milán, quienes reportaron los preparativos para la jornada. Estas ciudades concentran parte significativa de la diáspora peruana, por lo que el trabajo coordinado busca asegurar la participación y el normal desarrollo de la elección presidencial.

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Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza la entrega de material electoral esencial durante la noche, en preparación para los próximos comicios.

Medidas extraordinarias para garantizar el voto

En esta segunda vuelta, las oficinas consulares operan bajo medidas de flexibilidad autorizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas disposiciones permiten reemplazar a miembros de mesa ausentes por ciudadanos de otras mesas o electores del mismo local, lo que facilita el desarrollo de la votación en comunidades con menor densidad de población peruana.

Según declaraciones del propio canciller, estas medidas buscan asegurar que ningún compatriota quede impedido de ejercer su derecho al sufragio.

El monitoreo permanente y el soporte a los consulados constituyen parte integral de la estrategia para garantizar la legitimidad de la segunda vuelta presidencial.

Ley seca en Perú

La segunda vuelta presidencial en Perú trae consigo la aplicación de la ley seca, una medida que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Esta norma, establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entra en vigencia desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio. La finalidad es evitar incidentes y asegurar que las elecciones transcurran en un ambiente de orden y tranquilidad.

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Además de la ley seca, la legislación electoral prohíbe cualquier tipo de propaganda política a partir de las 00:00 horas del sábado. La difusión de mensajes, avisos o actividades proselitistas queda suspendida hasta el cierre de los comicios. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en sanciones penales y multas económicas.

El domingo 7 de junio también estarán suspendidos los espectáculos públicos y las reuniones de electores cerca de los centros de votación.