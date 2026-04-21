Universitario busca el regreso de Fabián Bustos tras inminente salida de Javier Rabanal: el principal obstáculo para su contratación.

Javier Rabanal no seguirá al frente de Universitario de Deportes tras la derrota 2-1 ante Melgar en la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La directiva ‘crema’ comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y, al mismo tiempo, intenta llegar a un acuerdo con el técnico español por los dos años de contrato que restan.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó que Universitario ya tiene un candidato definido para asumir el cargo. Se trata de Fabián Bustos, entrenador que logró el bicampeonato nacional de manera directa en 2024, sin necesidad de disputar los playoffs, y que actualmente dirige a Millonarios de Colombia. El club busca que el técnico argentino regrese a Ate para revertir la situación tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, donde el equipo no ha sumado una victoria en sus dos presentaciones.

“Te puedo asegurar que el técnico, la primerísima opción, y ahí paréntesis, que no significa que llegue, porque vamos a contar los detalles. Lo que quiere la U, lo que la administración considera que es lo mejor. El ideal para sacar adelante este proyecto es Fabián Bustos, que está en Millonarios de Colombia”, señaló Peralta en L1 Max.

De acuerdo a la información de Peralta, el regreso de Bustos presenta dificultades en el corto plazo. El principal obstáculo es la vigencia de su contrato con Millonarios, lo que reduce las posibilidades de que el tricampeón nacional pueda incorporarlo para lo que queda de la temporada 2026.

Los 'cremas' se quedarán sin técnico luego de la salida de Javier Rabanal. Créditos: L1 Max / X.

El principal obstáculo para el regreso de Fabián Bustos

Fabián Bustos mantiene contrato vigente con Millonarios de Colombia y cuenta con una valoración significativa por parte de la directiva del club. “Hay una valoración del buen momento que tiene y tengo entendido que Millonarios se enteraron de esto y conversaron con el entorno del técnico”, señaló Gustavo Peralta.

Además, Bustos no dispone de una cláusula de salida, lo que impide a Universitario negociar su liberación mediante un pago. Este factor complica la posibilidad de su regreso a Campo Mar. El único escenario que podría facilitar su retorno al fútbol peruano sería una eventual rescisión de contrato, en caso de que los resultados deportivos no acompañen a Millonarios en los próximos días.

Fabián Bustos mantiene contrato vigente con Millonarios tras llegar en esta temporada 2026.

Según Gustavo Peralta, Fabián Bustos tiene la intención de regresar a Universitario, aunque es consciente de que una salida de Millonarios podría perjudicar su imagen profesional, ya que mantiene contrato vigente y está en plena competencia en el torneo colombiano.

“A Fabián Bustos le encantaría, quiere, pero también hay un respeto por lo que está haciendo y no quiere cometer el mismo error que cometió en la ‘U’. Y lo reconoció. Desde su entorno dicen que no sería una muy buena imagen para su carrera como técnico”, señaló el periodista.

Aunque Bustos no cuenta con una cláusula de salida y goza de buena consideración en Millonarios, Universitario no descarta insistir por su fichaje. “Sé que la ‘U’ va a volver a insistir y van a ver qué pasa. Y si en dos semanas la ‘U’ no decide un técnico todavía y no se dan algunos resultados en Millonarios, quién sabe y pueden volver a hablar”, agregó Peralta.

Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.

El nuevo entrenador de Universitario podría definirse en los próximos días. Mientras tanto, Jorge Araujo asumiría el cargo de manera interina. Además de Fabián Bustos, otros nombres vinculados al club son Ricardo Gareca y Juan Reynoso.