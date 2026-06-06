T’aqrachullo multiplicó sus visitas en las últimas semanas: sitio vive un auge turístico luego de difusión internacional

El sitio arqueológico María Fortaleza T’aqrachullo, en la provincia cusqueña de Espinar, pasó de un flujo mínimo de turistas a una asistencia diaria de tres cifras tras su difusión en National Geographic. La titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Rosa María Candia, atribuyó el salto a la publicación y a la posterior repercusión en otros medios.
La autoridad precisó a la Agencia Andina que, antes de esa exposición, el complejo recibía entre cuatro y 10 visitantes por día. En feriados, la cifra alcanzaba hasta 20, pero no superaba ese umbral. En cambio, en semanas recientes el registro subió a entre 80 y 120 personas diarias, con presencia de público peruano y extranjero.
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El aumento de la demanda obligó a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a ajustar su operación en el terreno. La funcionaria explicó que la entidad reforzó el monitoreo y el mantenimiento para proteger el monumento ante una circulación más intensa. “Al ver que había mayor afluencia de turistas, hemos incrementado mayor número de servidores para que puedan monitorear y hacer el mantenimiento permanente de este sitio”, señaló.
Ingreso gratuito y ordenamiento del crecimiento turístico
Pese al incremento de público, la visita al complejo continúa sin costo. “Aún la visita es gratuita, no pagan un sol los visitantes”, subrayó Candia, al explicar que el proceso normativo todavía no concluyó.
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En paralelo, se realizó una reunión multisectorial con participación del Gobierno Regional del Cusco, Gercetur, las municipalidades de Espinar y Suykutambo, además de Cultura Cusco. El objetivo fue coordinar medidas para ordenar el crecimiento del turismo. Entre los acuerdos figuró iniciar el proceso de jerarquización del sitio para incorporarlo de manera oficial al circuito turístico regional.
Capacidad de carga, servicios y proyección para junio
Candia adelantó que el siguiente paso será elaborar un reglamento de uso turístico. Ese documento permitirá definir la capacidad de carga del monumento y establecer un número máximo de visitantes por horarios, con criterios de conservación y control.
Mientras se define ese marco, las municipalidades avanzan con acciones vinculadas a vigilancia, limpieza pública, transporte y servicios complementarios. La expectativa es que junio, mes jubilar del Cusco, eleve otra vez el flujo por campañas de promoción de autoridades locales y operadores turísticos. También se prevé capacitación para guías turísticos y comunidades, con el fin de que la actividad genere oportunidades económicas en la zona.
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Antigüedad, culturas identificadas y hallazgos
Candia sostuvo que el complejo presenta una secuencia ocupacional extensa, con evidencias desde 1.400 años antes de Cristo hasta 1535 d.C.. En ese tramo se identificaron vestigios vinculados a culturas preincas, como Colla y Wari, además del período inca. La funcionaria detalló tres fases incas: Inca Cusco, Inca Chiquito y Chiquibambía, correspondientes al período 1476-1535.
Según la directora, el lugar habría cumplido funciones ceremoniales, políticas, administrativas y residenciales, con estructuras domésticas junto a recintos de carácter ceremonial. Entre los hallazgos mencionó más de 3.000 lentejuelas en miniatura de metales preciosos, asociadas a una prenda ceremonial, además de brazaletes, tupus, platos ceremoniales, cuencos, conopas, textiles y piezas de oro, plata y bronce. También se reportaron cerámicas rituales, herramientas y puntas de obsidiana, morteros y representaciones de camélidos, con piezas atribuidas a épocas Wari e Inca.
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