Joven peruano conoció a Ronaldinho en aeropuerto de Chile y exfutbolista lo invitó al Carnaval de Río tras hablar de ciencia y comida

Miguel Ángel García, becario de Pronabec y estudiante ayacuchano, conoció a Ronaldinho en un aeropuerto de Chile. Composición: Infobae // Pronabec

En los aeropuertos suelen cruzarse viajeros con destinos distintos y agendas que rara vez coinciden. Entre escalas, salas de espera y embarques, miles de historias pasan desapercibidas. Sin embargo, en una terminal aérea de Chile, una conversación inesperada unió a dos personas procedentes de ámbitos completamente diferentes: la ciencia y el fútbol.

Por un lado se encontraba una de las figuras más reconocidas del deporte mundial. Por el otro, un joven investigador peruano que buscaba ampliar sus conocimientos gracias a una beca educativa. Lo que parecía una oportunidad para obtener una fotografía terminó convirtiéndose en un intercambio de experiencias, proyectos y aspiraciones.

PUBLICIDAD

La historia involucra a Miguel Ángel García, estudiante originario de Ayacucho y beneficiario de una beca del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), y al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, considerado uno de los jugadores más exitosos de su generación.

Una conversación que comenzó junto a una sala de embarque

El joven se acercó para pedir una fotografía, pero el encuentro se convirtió en una charla de aproximadamente media hora. Pronabec

Según la historia difundida por Pronabec, Miguel Ángel García identificó a Ronaldinho Gaúcho mientras esperaba su vuelo en un aeropuerto chileno. El joven decidió acercarse al exjugador con la intención de conseguir una fotografía.

El encuentro llamó rápidamente la atención de otros pasajeros, quienes también aprovecharon la ocasión para solicitar autógrafos e imágenes junto al exfutbolista brasileño. Tras ese momento inicial, la mayoría de las personas continuó su camino.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel permaneció cerca de Ronaldinho y aprovechó la oportunidad para contarle aspectos de su trayectoria académica. Le explicó que obtuvo una beca de Pronabec, que procedía de Ayacucho y que desarrollaba investigaciones relacionadas con la pituca, un tubérculo amazónico.

De la investigación científica a la gastronomía

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando ambos comenzaron a hablar sobre alimentación y cultura gastronómica. El interés de Miguel Ángel por la investigación científica sirvió como punto de partida para intercambiar opiniones sobre platos representativos de sus respectivos países.

De acuerdo con el relato difundido por Pronabec, Ronaldinho felicitó al joven peruano por su desempeño académico. Durante el diálogo también expresó su aprecio por la cocina nacional al señalar: “A mí me gusta mucho la comida peruana”.

El exfutbolista aprovechó además para recomendar uno de los platos más conocidos de Brasil. “Tienes que probar la feijoada”, comentó durante la conversación.

Turismo, patrimonio y destinos emblemáticos

El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

El intercambio continuó con referencias a algunos de los principales atractivos turísticos de Perú y Brasil. Miguel Ángel y Ronaldinho conversaron sobre Machu Picchu, uno de los destinos más visitados del continente, así como sobre el Cristo Redentor, monumento ubicado en Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

Según el testimonio compartido por Pronabec, el exjugador recomendó especialmente conocer esta última atracción brasileña. El diálogo permitió que ambos compartieran perspectivas sobre lugares reconocidos internacionalmente y símbolos culturales de sus países.

Durante aproximadamente media hora, los dos mantuvieron una conversación que se alejó del fútbol para centrarse en experiencias personales, viajes y proyectos de vida.

La invitación al Carnaval de Río de Janeiro

Ronaldinho invitó personalmente al becario peruano al Carnaval de Río de Janeiro.Pronabec

Uno de los momentos más recordados del encuentro ocurrió cuando Ronaldinho extendió una invitación al joven investigador peruano para asistir al Carnaval de Río de Janeiro.

“El Carnaval de Río de Janeiro es una cosa maravillosa que no puedes dejar de vivir”, le dijo el exfutbolista. Luego insistió con una propuesta directa: “Ven al Carnaval, yo te invito”.

Tras despedirse para abordar sus respectivos vuelos, la experiencia parecía quedar como una anécdota singular. Sin embargo, la historia tendría un nuevo capítulo meses después.

PUBLICIDAD

Un reencuentro en Brasil

Tiempo después, Miguel Ángel viajó a Río, asistió al Sambódromo y volvió a encontrarse con el exfutbolista. Pronabec

Tiempo después de aquel encuentro en Chile, Miguel Ángel García viajó a Brasil con la invitación realizada por Ronaldinho. Durante su estadía asistió al Sambódromo de Río de Janeiro, escenario principal de los desfiles carnavalescos.

El viaje también incluyó visitas a algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Entre ellos figuró el estadio Maracaná, uno de los recintos deportivos más conocidos del mundo, además del Cristo Redentor, monumento que Ronaldinho le había recomendado conocer.

Según la información difundida por Pronabec, Miguel Ángel volvió a encontrarse con el exfutbolista durante esa visita.