Dónde reclamar si mi recibo de luz, agua, gas o internet llega muy alto

Ejecutivo regula fraccionamiento del incremento tarifario en servicios de agua potable y saneamiento. (Foto: Agencia Andina)

Si tu recibo de luz, agua, gas o servicios de internet llega con un monto inusualmente alto, el primer paso no es ir directo al regulador: la vía correcta es presentar un reclamo ante la propia empresa que te brinda el servicio, por el canal presencial, telefónico o virtual. Exige siempre un código o número de registro.

El reclamo por facturación aplica cuando no estás de acuerdo con el monto cobrado, el cálculo de consumos, cargos por reconexión, servicios adicionales, promociones o conceptos no contratados. En electricidad y gas natural, el procedimiento contempla una respuesta formal de la empresa y, si es negativa, la posibilidad de escalar el caso.

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En Perú, los reguladores ingresan como segunda instancia según el servicio: Osinergmin en electricidad y gas natural, Sunass en agua potable y saneamiento, y Osiptel en telefonía fija, móvil, internet o televisión de paga. La clave es documentar tu sustento y vigilar plazos: si la empresa se demora, puede activarse el silencio administrativo.

Osinergmin dispone rebaja en tarifas eléctricas tras revisión mensual de costos. (Foto: Agencia Andina)

¿Se debe realizar algún pago parcial para que acepten procesar tu queja por cobro alto?

En telecomunicaciones, la empresa operadora no puede condicionar la presentación del reclamo al pago previo de todo el recibo. El usuario puede reclamar por facturación y, durante el trámite, solo debe pagar el monto no reclamado (el monto con el que sí está de acuerdo). Si el usuario ya pagó el importe reclamado y la autoridad declara fundado el reclamo, corresponde la devolución.

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En agua potable, el reclamo se presenta ante la empresa prestadora y no pueden cortarte el servicio por un recibo pendiente de pago que esté en procedimiento de reclamo; si ocurre, la recomendación es reportarlo a Sunass en la línea gratuita 1899. En electricidad y gas natural, Osinergmin precisa que el reclamo se presenta primero ante la empresa y que el procedimiento incluye respuesta y vías de impugnación; si tu caso exige pagos mientras reclamas, pide que la empresa te detalle por escrito qué componente queda en discusión y cuál no.

Antes de pagar, revisa si el recibo está vencido o por vencer y guarda evidencia: capturas del monto, el detalle de consumos, mensajes de la empresa y tu constancia de reclamo. Esa trazabilidad reduce el riesgo de cobros por mora que después debas discutir en un segundo trámite.

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¿Se debe realizar algún pago parcial para que acepten procesar tu queja por cobro alto? - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Cómo redactar el sustento de tu reclamo si detectas un salto inusual en el medidor

Un reclamo sólido no se apoya en “me salió caro”, sino en hechos verificables. Si detectas un salto inusual en el medidor, describe el punto exacto del problema: fecha del periodo facturado, lectura anterior, lectura actual, consumo y monto. Adjunta una foto clara del medidor (con fecha si tu teléfono la registra) y del recibo completo.

En el texto del reclamo, usa una estructura breve: identifica el servicio y tu código de suministro; explica el hecho (el salto de lectura o el cargo no reconocido); plantea tu pedido (rectificación de facturación, refacturación, inspección, devolución o reintegro, según corresponda).

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En electricidad, Osinergmin indica que el plazo para reclamar por reintegro de montos cancelados es de tres (3) años desde el pago. En telecomunicaciones, Osiptel señala que el usuario tiene hasta un año desde el vencimiento del recibo para reclamar por facturación.

Si tu sustento incluye “nueva prueba” (por ejemplo, un informe técnico, constancia de medidor revisado, o evidencia de ausencia del domicilio), menciónalo explícitamente: ese elemento define si lo que presentas se califica como reconsideración o si corresponde una apelación en la vía administrativa, según cada procedimiento.

Sunass revela que en Arequipa, Cusco y Piura, el 78% de usuarios ignora el detalle de su consumo y solo se fija en el monto final. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

Plazos máximos de respuesta que tienen las empresas antes de incurrir en silencio administrativo

En electricidad y gas natural, Osinergmin señala que la empresa debe emitir respuesta entre 10 y 30 días hábiles, según el tipo de reclamo, y notificar la resolución en un máximo de cinco días hábiles de emitida. Si el usuario no está de acuerdo, debe cuestionar la resolución en un plazo máximo de 15 días hábiles.

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En agua potable, Sunass indica que la empresa tiene 30 días hábiles para resolver, más cinco días hábiles para notificar. Si presentas reconsideración, la empresa cuenta con 15 días hábiles para resolver, más cinco días hábiles para notificar. En telecomunicaciones, Osiptel informa que la empresa tiene hasta 15 días hábiles para responder si el monto reclamado es de hasta 0,5 % de la UIT (S/ 24.75) y 20 días hábiles para montos superiores; además, hay un máximo de cinco días hábiles para notificar.

Osinergmin añade un punto clave: si la empresa no resuelve o no notifica dentro de plazo, el usuario puede solicitar la aplicación del Silencio Administrativo Positivo, por el cual el reclamo se considera fundado en los términos solicitados, con las salvedades previstas.

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Osiptel informó algunos alcances sobre el ciclo de facturación, que ayudarán a los consumidores a evitar cobros extras. - Crédito Osiptel

Cuándo acudir a los organismos reguladores si la respuesta del operador es negativa

Acude al regulador cuando ya agotaste la primera instancia en la empresa y recibiste una resolución negativa, o cuando la empresa incumple plazos. En electricidad y gas natural, si cuestionas la respuesta de la empresa, esta califica el escrito como reconsideración (si hay nueva prueba) o apelación (si no la hay); en apelación, el expediente puede llegar a Osinergmin, que resuelve en segunda instancia.

En telecomunicaciones, si no estás conforme con la respuesta al reclamo por facturación, puedes presentar apelación y la empresa tiene cinco días hábiles para enviarla al TRASU de Osiptel, que resuelve en 25 días hábiles y notifica en un máximo de cinco días hábiles. En agua, si la resolución es negativa, puedes apelar para que el caso sea elevado al Trass de Sunass, que resuelve en 30 días hábiles, más cinco días hábiles de notificación. En todos los casos, conserva tu código de reclamo, fechas y cargos discutidos: el regulador evaluará con base en ese expediente.

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