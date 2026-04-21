Carlos Pimienta, central de Los Chankas, demerita la apabullante goleada de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Más fue mal el partido de Cusco FC”

El defensor uruguayo ha minimizado el categórico triunfo contra Cusco FC. | VIDEO: Eres O Te Haces

La jornada 11° del Torneo Apertura 2026 dejó una extraordinaria goleada de Alianza Lima patentada contra Cusco FC, en el estadio Alejandro Villanueva. Un inconmensurable 8-0, con protagonistas estelares como Fernando Gaibor y Eryc Castillo, ha puesto al equipo de La Victoria a tiro para ubicarse en la cima del campeonato.

Lo acontecido, sin embargo, no ha inquietado en lo más mínimo a los equipistas de Los Chankas, rival directo por la cumbre. De hecho, el central Carlos Pimienta le ha restado importancia a la exhibición aliancista y ha atribuido el resultado a un desliz de los visitantes por una mala noche.

El equipo de Andahuaylas continúa sorprendiendo con una campaña impecable que lo mantiene en la cima, imponiéndose sobre históricos y llegando a la recta final con cinco puntos de ventaja en el Torneo Apertura 2026 (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

“Si lo vi. Fue buen partido de Alianza Lima, pero más fue mal el partido de Cusco FC, pasaron por un día terrible, suele pasar. No es algo muy habitual que pase. Obviamente que Alianza tiene mucho potencial que va a buscar el título con jugadores de élite”, declaró en una entrevista ofrecida al espacio ‘Eres o te haces’.

Consultado acerca de alguna perturbación en la interna por cómo los ‘blanquiazules’ arrollaron a los ‘dorados’, Pimienta indicó que “no tenemos miedo”. “Nosotros salimos a jugar partido a partido y como equipo no nos sentimos inferior a nadie. Hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera”.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

En las próximas semanas, Los Chankas sostendrán un lance definitivo contra Alianza Lima que podría decidir la suerte del liderato del Apertura. Al respecto, el zaguero uruguayo fue muy enfático: “Falta muchísimo. Tenemos la mente en Cienciano. Sabemos que todos los partidos son muy difíciles para nosotros”.

La institución de Andahuaylas se ha consolidado como una revelación en Perú. Bajo los mandos de Walter Paolella han agarrado una dinámica espléndida reflejada en una concatenación de victorias. De momento suma 26 unidades y está en la segunda plaza por diferencia de goles, pero debe un partido para regular el calendario.

Los Chankas avanzan a ritmo avasallante. - Crédito: LPF