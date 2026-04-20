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La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

La FPF analiza recortar la cantidad de equipos en la máxima división, dependiendo de la aprobación de clubes y un ajuste en los descensos para lograr un torneo más competitivo y atractivo

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El organismo nacional propone reducir la máxima categoría para el 2028, incrementando los descensos desde 2027 en busca de elevar la competitividad del torneo y garantizar una mayor exigencia deportiva entre los participantes del fútbol peruano (Liga 1 MAX)

La propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la estructura de la Liga 1 ha generado debate en el entorno futbolístico local. Actualmente, el torneo cuenta con 18 clubes, pero la dirigencia considera que una reducción podría mejorar la organización y el nivel de competencia.

Según el periodista de Liga 1, Kevin Pacheco, en la última asamblea de bases celebrada en la sede de la FPF, existe la intención de implementar este cambio de cara al certamen de 2028, aunque la decisión final dependerá del consenso entre los equipos de la máxima categoría y representantes de la Liga 2.

La iniciativa fue presentada a los delegados de los clubes durante una reunión efectuada el último viernes. Si bien no se adoptaron resoluciones definitivas, la Federación dejó en claro que busca modificar el sistema de descensos en la temporada 2027, permitiendo así que, a partir del año siguiente, el torneo principal del fútbol peruano se dispute con 16 participantes.

Hasta el momento, la propuesta ha sido recibida con cautela por parte de las instituciones, que deberán analizar su impacto deportivo y económico antes de emitir una respuesta definitiva.

Propuesta para reducir el número de equipos en la Liga 1

Liga 1 – Federación Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 20 abril
La iniciativa de la FPF apunta a elevar la competitividad mediante un campeonato con menos equipos, lo que implicaría cambios progresivos en el formato y el calendario. (Liga 1)

La Federación Peruana de Fútbol trabaja desde hace meses en alternativas para elevar el estándar competitivo del campeonato nacional. La reducción a 16 equipos en la Liga 1 a partir de 2028 es vista como una medida que, de aprobarse, modificaría el calendario y la estructura de la competencia.

Actualmente, la liga se disputa con 18 clubes, pero la dirigencia considera que un torneo más compacto permitiría una mejor distribución de recursos y mayor exigencia entre los participantes.

Kevin Pacheco, periodista especializado del canal L1 MAX, informó sobre el avance de estas conversaciones: “El viernes hubo asamblea de bases en la Federación Peruana de Fútbol y la información que se tiene es que se deslizó la posibilidad, en dicha reunión, ya por tiempos no se puede ahora, pero que en el 2027 el sistema de descenso pueda cambiar”. Pacheco precisó que el ajuste no será inmediato, ya que los plazos administrativos y reglamentarios impiden modificar el formato para la temporada 2027.

La iniciativa contempla un incremento en el número de equipos que perderán la categoría durante la campaña 2027, una modificación necesaria para que la reducción sea efectiva en 2028. De acuerdo con fuentes cercanas a la FPF, este año descenderán dos clubes, pero para el próximo ciclo se evalúa la posibilidad de aumentar la cifra a cuatro, con el fin de alcanzar el nuevo formato en los plazos previstos.

Hora del cambio

Liga 1 – Federación Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 20 abril
La idea de reducir equipos en la Liga 1 responde a un debate que lleva años en el fútbol peruano, enfocado en mejorar el nivel competitivo y la sostenibilidad. (Liga 1)

La medida propuesta por la Federación no ha sido adoptada formalmente y su implementación requiere el aval de los equipos de la Liga 1 y la Liga 2. Los delegados presentes en la asamblea manifestaron la necesidad de evaluar el impacto que tendría la reducción de cupos tanto en la distribución de ingresos como en las oportunidades de desarrollo para los futbolistas en actividad.

La discusión sobre el número de participantes en la Liga 1 no es nueva. En los últimos años, diversas voces del fútbol nacional han planteado la necesidad de ajustar la cantidad de equipos para mejorar la competitividad y el atractivo del campeonato. Según exdirectivos y analistas, el actual formato de 18 clubes dificulta la concentración de talento y la sostenibilidad financiera de algunas instituciones.

La Federación Peruana de Fútbol ha señalado que el proceso de reforma será gradual y sujeto a consulta permanente con los clubes afiliados. La decisión de aumentar los descensos en 2027 responde tanto a criterios deportivos como a la intención de alinear el torneo local con estándares internacionales. En ese sentido, la FPF busca que el cambio estructural permita fortalecer la imagen del fútbol peruano y facilitar el desarrollo de nuevos talentos.

Por el momento, la propuesta de disputar la Liga 1 2028 con 16 equipos sigue en etapa de evaluación y dependerá de futuras deliberaciones en el seno federativo y de la voluntad de los clubes para avanzar hacia un nuevo modelo competitivo.

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