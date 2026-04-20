Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España

Técnico de la selección peruana, Mano Menezes, explicó por qué no convocó a Renato Tapia en su primera convocatoria. América TV

La selección peruana inició una nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes con una gira europea que resultó en derrota ante Senegal y empate frente a Honduras. El debut del entrenador brasileño incluyó nuevos rostros, pero destacó la ausencia de Renato Tapia, quien no juega con la blanquirroja desde el partido ante Paraguay en setiembre del año pasado por las Eliminatorias 2026.

La exclusión del futbolista de Al Wasl generó especulaciones, especialmente por sus antecedentes recientes con la FPF y su presidente, Agustín Lozano. Menezes aclaró en diálogo con Fútbol en América que “las puertas de la selección están abiertas para todos; vale para Tapia y los otros”.

El experimentado técnico subrayó que, en esta etapa inicial, privilegió observar a nuevos jugadores antes de integrarlos con los más experimentados. “En ese primer momento quería encontrar nuevos jugadores para que después los juntemos con aquellos jugadores que entendemos necesitamos tener para hacer una selección fuerte de fuerza física y juventud, pero también equilibrada y con experiencia. Y Tapia va a estar”, sostuvo.

Además, consultado sobre la posible presencia de Tapia en los amistosos de junio, Menezes respondió con cautela: “No me gusta fijar una fecha porque luego me van a cobrar que no está (risas)”.

El choque con Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026 fue el último de Renato Tapia con la selección peruana. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Tanto Agustín Lozano como Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, insistieron en que la postura del jugador respecto a la Federación no influyó en la convocatoria, descartando cualquier represalia institucional. La planificación de Menezes contempla a Tapia para próximos compromisos, como el amistoso ante España el 8 de junio en Puebla, México, aunque no garantizó su presencia inmediata.

La postura de Renato Tapia frente a la FPF y Agustín Lozano

La relación entre Renato Tapia y la dirigencia de la FPF ha sido objeto de debate. Y es que el jugador de 30 años criticó públicamente el manejo de la Federación y su vínculo con Agustín Lozano en una entrevista para Doble Punta. Aclaró que no mantiene una relación cercana con el presidente y que su función se limita a la selección peruana.

En dicha entrevista, el ‘Cabezón’ relató que mantuvo una conversación directa con el mandatario sobre la necesidad de asumir errores, tanto por parte de los futbolistas como de la dirigencia: “Le dije que había que asumir errores, tanto los jugadores como él. De lo que suceda después no me puedo hacer responsable”.

Este episodio marcó distancia sobre la influencia de los jugadores en las decisiones institucionales. Además, Tapia detalló que el presidente Lozano no cumplió lo prometido en el caso del seguro médico que le impidió jugar la Copa América 2024: “Puede que él piense que es mi culpa o yo piense que es su culpa, pero ya pasó. Estoy tranquilo con la decisión que tomé, mis compañeros me respaldaron en ese momento, otros dentro de la Federación no lo hicieron”.

El 'Cabezón' habló de la conversación con el presidente de la Federación y de la controversia por el seguro para la Copa América 2024. (Video: Doble Punta)

A lo largo de los últimos meses, Renato Tapia se vio envuelto en controversias fuera de la cancha, como un tuit crítico tras la designación de Manuel Barreto como técnico interino y un intercambio de declaraciones con Christian Cueva, lo que alimentó el debate sobre su figura pública y su relación con el entorno de la selección peruana.

Pese a las diferencias, desde Videna reiteraron que la relación con Tapia es estrictamente institucional y que la exclusión del mediocampista responde a criterios deportivos definidos por el cuerpo técnico, sin vínculo con sus declaraciones públicas.

La expectativa está puesta en la próxima convocatoria para los amistosos. Se sabrá entonces si Menezes reincorpora a Tapia, un jugador con peso dentro y fuera del campo, en el proceso de renovación que busca consolidar la ‘bicolor’.