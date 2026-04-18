Renato Espinosa sostiene su racha goleadora en primera campaña europea: nueve tantos que contrastan con el presente del Unirea Slobozia

Un empate 1-1 entre el equipo SLO y el FKCS. / Prima Sport

El delantero peruano Renato Espinosa sigue consolidando su presencia en el fútbol europeo al marcar su noveno gol en la SuperLiga României, en una temporada debut que lo ha situado como referente ofensivo del Unirea Slobozia. A pesar de sus actuaciones individuales, el equipo atraviesa un presente complejo y lucha por evitar el descenso en la liga rumana.

La última anotación de Espinosa llegó en la quinta fecha del grupo de descenso, durante la visita de Unirea Slobozia al campo del FK Csikszereda Miercurea Ciuc. El conjunto local abrió el marcador con un tanto de Marton Eppel a los nueve minutos, pero el atacante peruano logró el empate parcial a los 19 minutos. La jugada se gestó tras una maniobra individual: Espinosa recortó con determinación dentro del área y, con un remate de zurda, colocó el balón junto al poste del arquero Eduard Pap, en una acción que sumó brillo a su campaña europea.

Con este tanto, Espinosa alcanzó los nueve goles en su primera temporada fuera del país, una cifra que destaca entre los futbolistas peruanos en ligas del exterior. El delantero de 27 años, bajo la dirección técnica de Claudiu Niculescu, ha mantenido una regularidad goleadora que contrasta con la situación colectiva de Unirea Slobozia, equipo que no logró evitar la derrota por 3-2 en esta jornada.

Renato Espinosa suma nueve tantos en la temporada 2025/26 con Unirea Slobozia. Crédito: Instagram AFC Unirea 04 Slobozia

El gol de Espinosa no fue suficiente para revertir el resultado, ya que el equipo rival volvió a adelantarse con goles de Gustavinho y Szabolcs Szalay a los 32 y 71 minutos, respectivamente. De esta manera, Unirea Slobozia sumó su tercera derrota en las últimas cinco fechas.

La posición de Unirea Slobozia en la lucha por el descenso

Tras la caída en Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia permanece en la octava ubicación del grupo de descenso, con 19 puntos en cinco partidos disputados —se suman los puntos de la fase regular—. El equipo ha sumado dos victorias y tres derrotas en esta fase, con un saldo de ocho goles a favor y nueve en contra. La distancia respecto a los puestos de mayor riesgo es corta, ya que solo supera por un punto a Hermannstadt y mantiene una ventaja de nueve sobre el colista, Metaloglobus.

La tabla del grupo evidencia la presión sobre el equipo dirigido por Niculescu, que debe sumar en las próximas jornadas para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol rumano. La próxima fecha será clave, ya que Unirea Slobozia visitará a Metaloglobus București, rival directo en la lucha por el descenso.

Tabla de la Liga de Rumania, zona de relegación. Crédito: Sofascore.

Espinosa y sus opciones de convocatoria a la selección peruana

El rendimiento de Renato Espinosa en el fútbol rumano puede despertar el interés en el entorno de la selección peruana, especialmente de cara a futuras convocatorias bajo la dirección de Mano Menezes. La regularidad mostrada por el delantero en su primera experiencia europea lo posiciona como una alternativa para el recambio en la ofensiva nacional.

La adaptación de Espinosa al fútbol europeo, la competencia en una liga de ritmo intenso y la exigencia del entorno rumano, fortalecen su perfil para el escenario internacional. El reto para el delantero será sostener su racha y contribuir a la permanencia de Unirea Slobozia, factores que sumarían puntos en su postulación para integrar el plantel nacional.

El próximo compromiso ante Metaloglobus București será una nueva oportunidad para que el atacante peruano extienda su racha y continúe sumando argumentos para ser considerado en la selección peruana. Mientras tanto, su nombre empieza a ganar protagonismo en la agenda de Mano Menezes, en un proceso de renovación y búsqueda de nuevas variantes ofensivas para Perú.