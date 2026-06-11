Campaña veterinaria gratis para este 13 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Se sugiere acudir con tiempo, ya que en campañas anteriores se registraron largas colas y una afluencia elevada - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de San Isidro comunicó que este sábado 13 de junio realizará una campaña veterinaria dirigida a vecinos que deseen acceder a atenciones preventivas para sus animales de compañía. La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el parque Manuel Vicente Villarán, ubicado en la calle Luis Felipe Villarán, cuadra 10, según informó la comuna.

El municipio precisó que la actividad tendrá un control de ingreso por orden de llegada. El registro se habilitará hasta las 12:00 p. m. y la atención continuará hasta la 1:00 p. m. Con ese cronograma, la organización busca ordenar la demanda y asegurar que el equipo a cargo pueda completar las prestaciones programadas durante la mañana y el mediodía.

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La municipalidad invita a los vecinos a asistir temprano a la campaña - Créditos: Magnific.

La campaña incluye servicios básicos de salud e higiene que, de acuerdo con la municipalidad, apuntan a reforzar la prevención de enfermedades y a promover el cuidado responsable. En el punto de atención, el personal brindará las siguientes prestaciones:

Vacunación antirrábica: aplicación de la dosis contra la rabia como medida de prevención sanitaria. La intervención busca reducir riesgos de contagio y contribuir al control de una enfermedad que afecta a animales y personas.

Desparasitación interna y externa (antipulgas spray): tratamiento orientado a controlar parásitos intestinales y externos. El servicio incorpora un spray antipulgas, con el objetivo de disminuir la presencia de pulgas y otros organismos que pueden causar irritación y problemas de salud.

Corte de uñas y limpieza de oídos: atención de higiene que ayuda a evitar molestias asociadas al crecimiento excesivo de uñas y a mantener el canal auditivo en condiciones adecuadas. La prestación se plantea como apoyo al bienestar cotidiano del animal.

La campaña se llevará a cabo este sábado 13 de junio - Créditos: Muncipalidad de San Isidro.

Junto con la información sobre los servicios, la Municipalidad de San Isidro difundió recomendaciones de seguridad para el desplazamiento y la permanencia en el parque. En particular, solicitó que quienes asistan con perros grandes lleven bozal y correa, con el fin de prevenir incidentes y facilitar el control dentro del espacio público.

Esta convocatoria se suma a otras iniciativas similares impulsadas por la comuna en ocasiones anteriores. Las campañas convocaron a numerosos vecinos y alcanzaron una respuesta favorable, por lo que esperan una asistencia alta para la fecha programada.

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¿Cómo proteger a los animales ante el frío?

En distintas regiones del país ya amanece con bastante frío y neblinas, un combo que puede afectar a perros y gatos, sobre todo a cachorros, animales mayores y los de pelo corto. Para ayudarlos a pasar el invierno, estos cuidados sirven como guía:

Procure un refugio seco y sin corrientes de aire: cama elevada, manta limpia y un lugar resguardado.

Evite que duerman afuera: el frío nocturno y la humedad elevan el riesgo de hipotermia.

Abrigue solo si corresponde: suéter en perros pequeños, de pelo corto o mayores; que no apriete.

Ajuste los paseos: salga más tarde, reduzca el tiempo y evite viento fuerte.

Seque bien si se mojan por lluvia o niebla: toalla y aire tibio a distancia.

Cuide las patas: revise grietas y enjuague si hubo químicos en la calle.

Controle calefactores y braseros: prevenga quemaduras e intoxicaciones.

Alerta: temblores persistentes, apatía, tos o dificultad respiratoria ameritan veterinario.