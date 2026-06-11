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Municipalidad de Jesús María justifica riego en parque donde permanecían simpatizantes de de Roberto Sánchez

La comuna sostuvo que la utilización de la cisterna se debió a un cronograma regular, desvinculando la acción de cualquier motivación política

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Jesús María: trabajos de riego respondieron a cronograma y no a concentración política
Jesús María: trabajos de riego respondieron a cronograma y no a concentración política |Foto: Eloy Marchán (X)

La Municipalidad de Jesús María rechazó que el lanzamiento de agua realizado por una cisterna en el parque Bausate y Meza tenga relación con actividades de carácter político, a pesar de la presencia de manifestantes simpatizantes de Roberto Sánchez en el lugar, frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado, la comuna explicó que los trabajos de riego en el parque forman parte de un cronograma regular de mantenimiento, programado dos veces por semana, con el objetivo de conservar las áreas verdes en condiciones óptimas para el disfrute de los vecinos. Según la municipalidad, estas labores atienden solicitudes de mejora presentadas por los propios residentes de la zona y buscan garantizar la calidad y sostenibilidad de los espacios públicos.

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Según el comunicado oficial, el lanzamiento de agua en Bausate y Meza formó parte de acciones técnicas habituales y no tuvo relación con la presencia de manifestantes
Según el comunicado oficial, el lanzamiento de agua en Bausate y Meza formó parte de acciones técnicas habituales y no tuvo relación con la presencia de manifestantes

El mensaje subraya que las actividades de riego no guardan relación alguna con temas políticos y se enmarcan únicamente dentro de acciones técnicas de mantenimiento. No obstante, en las imágenes se evidencia que en el lugar permanecían personas.

¿Qué sucedió en el parque?

El 10 de junio de 2026, un camión cisterna de la Municipalidad de Jesús María arrojó agua sobre un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú, quienes se encontraban acampando en el parque Bausate y Meza, en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras esperaban la resolución de actas impugnadas en una reñida contienda presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

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Imágenes del incidente, difundidas por el periodista Eloy Marchán, mostraron cómo la cisterna lanzó agua directamente sobre las carpas y pertenencias de los manifestantes, quienes permanecían en el lugar ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica.

Imágenes del incidente, difundidas por el periodista Eloy Marchán, mostraron cómo la cisterna lanzó agua directamente sobre las carpas y pertenencias de los manifestantes
Imágenes del incidente, difundidas por el periodista Eloy Marchán, mostraron cómo la cisterna lanzó agua directamente sobre las carpas y pertenencias de los manifestantes| Defensoría

El acto generó una ola de críticas por parte de congresistas y figuras políticas, entre ellas Ruth Luque e Indira Huilca, quienes cuestionaron la decisión de la administración municipal encabezada por Jesús Alberto Gálvez (Renovación Popular). Ambas señalaron una aparente diferencia de trato con manifestaciones anteriores de simpatizantes de Renovación Popular, quienes no recibieron intervenciones similares ni condenas oficiales.

Defensoría del Pueblo rechaza accionar de Jesús María

La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo a las acciones emprendidas por personal de la Municipalidad de Jesús María contra un grupo de ciudadanos que se encontraban protestando de forma pacífica. El organismo hizo hincapié en que estas personas ejercían derechos reconocidos constitucionalmente.

En su comunicado, la Defensoría remarcó que las autoridades tienen el deber ineludible de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la reunión pacífica. Destacó que impedir o restringir estas libertades afecta la participación ciudadana dentro de un contexto democrático.

“No hay justificación. Se debe tener el mínimo respeto por las personas”, manifestó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en conversación con el programa Ocurre Ahora.

Además, indicó que continuará realizando acciones de supervisión para asegurar que los derechos de las personas sean respetados en todo momento. La institución reiteró su compromiso con la vigilancia activa ante cualquier vulneración de garantías constitucionales.

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