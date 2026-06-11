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Transportistas esperan encuentro con el ministro del Interior luego de ataque con explosivos a Z Buss

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), exigió que una autoridad atienda la problemática de los transportistas con prioridad

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Nuevo ataque armado contra la empresa de transportes Z Buss dejó a un trabajador herido en Independencia. Captura de video
Nuevo ataque armado contra la empresa de transportes Z Buss dejó a un trabajador herido en Independencia. Captura de video

Los ataques contra unidades de la empresa de transportes Z Buss en un día fueron más que suficientes para que el gremio de transporte interprovincial exija una respuesta inmediata por parte del gobierno. El representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, reclamó al ministro del Interior que asista a la reunión prevista para el viernes 12 de junio y asuma el liderazgo frente a la inseguridad que se expandió por Lima norte y sur.

El pedido llegó después de una seguidilla de atentados que incluyó la detonación de una granada y un ataque armado en Independencia, que dejó herido a un trabajador de la empresa, que ha paralizado sus operaciones por miedo a que sus conductores vuelvan a ser atacados.

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“Es lamentable, no vemos una autoridad que lleve y lidere la lucha contra la inseguridad, sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial con el Ministerio Público. Esta situación se está desbordando en los conos norte y sur. Las amenazas han incrementado”, comentó Martín Ojeda a Exitosa.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), exigió que una autoridad atienda la problemática de los transportistas con prioridad. (Foto: Redes sociales)
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), exigió que una autoridad atienda la problemática de los transportistas con prioridad. (Foto: Redes sociales)

El sector exige la presencia del ministro del Interior

Ojeda, como director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) pidió que el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, participe en la reunión del viernes 12 de junio y que de ese encuentro salgan medidas de aplicación inmediata.

“Invocamos al ministro del Interior, porque el día viernes va a haber una reunión, y tiene que darse, no como otras veces que nos han dejado como si ya pasara la ola. Es una situación que se da como página repetida y no se reduce”, dijo al medio radial.

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Ojeda sostuvo que la crisis del transporte urbano de Lima y Callao excede el caso de una empresa y que, aunque la administración actual esté próxima a dejar el poder, debe responder en el corto plazo ante una violencia que golpea a empresas y pasajeros.

“Lamentablemente el sector urbano de Lima y Callao ya está en una situación caótica, parece tierra de nadie. Acá tiene que haber una prioridad en los próximos días en que nos tienen que dar una respuesta urgente”, dijo Martín Ojeda a Exitosa.

Transportistas realizarán apagado de motores y bocinazos por muertes de compañeros y contra la extorsión
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), exigió que una autoridad atienda la problemática de los transportistas con prioridad| Andina/TV Perú

“Lo que ha pasado el día de hoy es una falta de respeto a toda la población peruana y a la policía: que a una empresa la hayan atacado dos veces en menos de 24 horas. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la interconexión que debe de haber entre los diferentes poderes del Estado para luchar contra la inseguridad? No existe”, insistió el representante del gremio de transportistas.

Extorsionadores atacan otra vez a Z Bus

La empresa Z Buss fue nuevamente atacada por presuntos extorsionadores que lanzaron una granada tipo piña contra la fachada de su establecimiento, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el local y arrojaron el explosivo para luego darse a la fuga. En medio de la emergencia, una trabajadora que se encontraba fuera del establecimiento reaccionó rápidamente y logró patear la granada hacia la pista, alejándola de la entrada principal y evitando una posible tragedia.

La violencia y la extorsión continúan en Lima Norte. La empresa Z Buss fue nuevamente víctima de un atentado en su estación de Independencia. Delincuentes arrojaron un artefacto explosivo, el cual fue desactivado por agentes de la UDEX. | TV Perú Noticias

Tras el atentado, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para aislar la zona y neutralizar el artefacto explosivo. El operativo obligó a restringir el tránsito mientras se realizaban las labores de seguridad correspondientes.

De acuerdo con información policial, este sería el segundo ataque que sufre la empresa en menos de una semana, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de un nuevo episodio relacionado con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

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