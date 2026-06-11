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Diego Rebagliati ironizó con el tiempo que Roberto Mosquera pidió para analizar los fichajes de Sporting Cristal: “De repente traes un J.J. Mosquera”

El comentarista deportivo se pronunció sobre la primera decisión del entrenador peruano en el cuadro ‘celeste’ y lanzó un sarcástico comentario al recordar al exdelantero colombiano

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El comentarista deportivo cuestionó al técnico peruano por pedir dos semanas para analizar los fichajes 'celestes'. (Video: Fútbol Satélite)

El plan de refuerzo de Sporting Cristal para el segundo semestre de 2026 ya está en marcha. La llegada de Roberto Mosquera al banquillo y el fichaje del delantero Hernán Barcos figuran como los primeros movimientos de una directiva que busca reacomodar el plantel a mitad de año. La expectativa sobre la conformación definitiva del equipo ‘celeste’ crece en paralelo a la discusión por el método elegido para decidir los nuevos nombres.

Y es que el entrenador peruano declaró públicamente que necesita dos semanas para analizar los fichajes que los altos mandos vienen gestionando. No obstante, su pedido abrió el debate sobre los tiempos y ritmos del mercado de pases en el fútbol peruano.

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En ese contexto, Diego Rebagliati aportó una mirada crítica y con dosis de ironía sobre la postura del DT. El comentarista recordó que, en su anterior ciclo al frente del conjunto ‘rimense’ en 2022, el entrenador no mostró tanta cautela para aprobar el fichaje de John Jairo Mosquera. El delantero colombiano llegó lesionado y solo disputó seis partidos antes de dejar el club.

Rebagliati puntualizó: “Me sorprendió eso que dijo Mosquera que se va a tomar dos semanas para analizar los refuerzos. No porque no pueda, claramente puede tomarse dos semanas. Lo que pasa es que el mercado no sé si te espera”. El analista subrayó que, aunque el técnico tiene derecho a evaluar el plantel con calma, la dinámica de las transferencias exige una respuesta mucho más rápida para no perder oportunidades clave.

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Diego Rebagliati ironizó con el tiempo que Roberto Mosquera pidió para analizar los fichajes de Sporting Cristal.
Diego Rebagliati ironizó con el tiempo que Roberto Mosquera pidió para analizar los fichajes de Sporting Cristal.

La preocupación central se resume en una pregunta: ¿puede Sporting Cristal permitirse el lujo de esperar el análisis del nuevo técnico cuando otros clubes ya avanzan en negociaciones? Rebagliati fue tajante al señalar: “El mundo no se para porque tú empezaste a trabajar en un lugar y dices ‘bueno muchachos, paren todos de negociar porque yo necesito dos semanas para analizar a mi plantel’. No funciona así”.

Los riesgos de la espera en el mercado de pases de Sporting Cristal

La reflexión de Diego Rebagliati se apoyó en ejemplos concretos. Si Roberto Mosquera decide, tras dos semanas de evaluación, que el extremo colombiano Juan Manuel Cuesta es la pieza que falta, pero otro club ya lo fichó, la opción se habrá perdido por la demora. Lo mismo podría ocurrir con otros nombres en carpeta, como el chileno Francisco Arancibia o el uruguayo-peruano Pablo Lavandeira. “En eso tienen que ser rápidos y tienen que tomar decisiones antes”, advirtió el comentarista.

El antecedente de John Jairo Mosquera, quien solo jugó seis partidos tras llegar lesionado, sigue fresco en la memoria de la hinchada. Rebagliati ironizó con la posibilidad de que, por una espera excesiva, el club termine “trayendo a uno que se parece a J.J. Mosquera”, es decir, un refuerzo que no aporte lo esperado.

El colombiano entró en los últimos trece minutos del partido, pero poco pudo hacer. VIDEO: Conmebol Libertadores.

No todos interpretaron las palabras del técnico de la misma manera. Óscar Del Portal sugirió que la declaración de Roberto Mosquera fue estratégica, una forma de moderar la presión de la prensa y ganar margen de acción. Para Del Portal, el entrenador “lo ha dicho para que no haya tanta presión de parte de la prensa de estar ahí y que se den un margen. Yo creo que desde mañana (hoy), Mosquera ya sabe”.

Los fichajes que se vienen analizando en Sporting Cristal

La directiva de Sporting Cristal ha puesto en revisión nombres como Juan Manuel Cuesta (UCV FC de Venezuela) y Francisco Arancibia (Deportivo Garcilaso), además de Pablo Lavandeira, recientemente libre tras dejar FC Cajamarca. A estos nombres se suma Carlos Torrejón (Deportivo Garcilaso), aunque Roberto Mosquera preferiría a Wilder Cartagena (Orlando City) para reforzar el mediocampo.

El proceso de evaluación y negociación para los nuevos fichajes se da en un contexto de competencia acelerada, donde cada día cuenta para asegurar los refuerzos deseados. Como se sabe, el inicio del Torneo Clausura será entre el 17 y 20 de julio, por lo que el estratega nacional tendrá tiempo de plasmar su idea para salir de los últimos lugares de la Liga 1.

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