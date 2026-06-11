Convocan cierre del puente de Ilave y marcha a Lima ante resultados parciales de la segunda vuelta

Lucio Ccallo Ccallata, quien ejerce funciones directivas en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) y es jefe de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), anunció que desde este jueves bloqueará el puente internacional de Ilave, en la región de Puno, como parte de una huelga indefinida que, según dijo, busca “defender el voto” tras la segunda vuelta del 7 de junio.
En su intervención, sostuvo que sus bases no aceptarán los resultados preliminares. Ante decenas de asistentes, el dirigente afirmó que se preparan nuevas acciones y que también impulsarán una movilización hacia la capital. La advertencia llegó mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuaba con el escrutinio oficial de sufragios en el que por ahora Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez.
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En su intervención, Ccallo Ccallata atribuyó el proceso electoral a una supuesta operación coordinada para desconocer el respaldo que, aseguró, obtuvo Roberto Sánchez en su región. “El fraude está en marcha (...) Pretenden quebrar la voluntad popular”, declaró al corresponsal del diario La República en Ilave.
El dirigente insistió en que la votación en Puno tuvo un sentido político definido y que el anuncio del cierre del paso fronterizo funcionaría como medida de presión. “Más de 83% de puneños, quechuas, aymaras, hemos votado por Roberto Sánchez y la libertad del profesor Pedro Castillo. Esa voluntad la ultraderecha mafiosa encabezada por el fujimorismo hoy quiere pisotear”, afirmó.
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Luego precisó el alcance de la medida y el horario previsto. “Desde el día de mañana, desde las 00:00 horas, este puente histórico estará cerrado. En Puno llamamos a las veinticinco regiones del Perú a defender su voto y cerrar filas”, sostuvo, antes de reiterar que su organización apostará por una protesta de alcance nacional.
La convocatoria al bloqueo y la amenaza de expansión
Ccallo Ccallata justificó el eventual cierre del puente internacional de Ilave con el argumento de una presunta concertación para alterar el resultado en el sur del país. Según su versión, el conflicto no se limitaría a Puno y se extendería a otras regiones, con el objetivo de presionar a las autoridades electorales.
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Además, anunció una marcha a Lima, que describió como parte de una estrategia para impedir que Keiko Fujimori asuma el Ejecutivo. “Tenemos que organizarnos para marchar a Lima e impedir que el fujimorismo nuevamente tome asaltar el poder ejecutivo. No vamos a aceptar su triunfo”, señaló durante el acto.
Reacciones en la protesta y preocupación por el impacto local
En el lugar también hablaron manifestantes que respaldaron el llamado a desconocer el resultado. Una residente increpó a otra persona en medio de la discusión y elevó el tono contra las instituciones electorales: “Señores de la ONPE, de Jurado Nacional de Elecciones, basta el fraude. Nosotros no vamos a permitir, no vamos a admitir que hagan fraude. Vamos a llegar hasta Lima”, afirmó.
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“No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico”, respondió la mujer al ser consultada sobre si la multitud aceptaría una eventual proclamación. “Ahora, hemos elegido con el voto a nuestro presidente, hermano Roberto Sánchez. Él representa un presidente pal pueblo, como Pedro Castillo. Pedro Castillo está encerrado”, añadió otra manifestante.
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