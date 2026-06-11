JNE inició los recuentos de votos de la segunda vuelta: Lima es la región con mayor actas observadas

JNE avanza en el recuento de votos de la segunda vuelta en Perú| Latina Noticias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha iniciado el recuento de votos de la segunda vuelta electoral en Perú, con énfasis en Lima, la región que concentra la mayor cantidad de actas observadas. Según explicó Jorge Valdivia, vocero del organismo, las primeras audiencias de recuento comenzaron este jueves y continuarán en los días siguientes, con la participación de diferentes jurados electorales especiales.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Latina, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó el envío de 1.618 actas al JNE para su revisión. Hasta la noche del miércoles, el JNE había recibido 1.479 actas y resuelto 901 casos, de los cuales 115 fueron remitidos a recuento de votos. El propio Valdivia precisó que este avance representa más del 50% del total pendiente, aunque advirtió que el proceso aún requiere tiempo debido a los procedimientos legales y administrativos implicados.

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“Estamos avanzando también, obviamente que todavía faltan remitir estas resoluciones a las oficinas electorales porque tienen que adquirir firmeza y una vez que adquieran firmeza se remiten para que sean contabilizadas”, explicó el vocero.

JNE avanza en el recuento de votos de la segunda vuelta en Perú| Foto: generada con Gemini IA

Procedimiento de resolución y plazos legales

El proceso de resolución de actas observadas implica revisar errores aritméticos o inconsistencias en los datos reportados por las mesas de sufragio. Por ejemplo, si la suma de votos no coincide con el número de electores registrados, la diferencia se asigna como votos nulos.

“En un acta con error aritmético, la diferencia entre los electores y los votos emitidos se considera como votos nulos y así se resuelve el caso”, señaló Jorge Valdivia.

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Cada resolución debe adquirir firmeza antes de ser remitida a la ONPE para su contabilización. Esto ocurre si nadie apela durante el plazo de tres días. Si se presenta una apelación, el recurso debe estar acompañado del pago correspondiente, que asciende a aproximadamente 1.375 soles, y debe ser firmado por un abogado habilitado. El pleno del JNE resuelve en última instancia y luego remite la decisión para su cómputo final.

ONPE explica por qué el conteo de votos avanza de forma progresiva en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Transmisión pública

El JNE anunció que todas las audiencias de recuento de votos serán transmitidas en vivo a través de los canales de YouTube de los distintos jurados electorales especiales y del portal institucional.

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Según Valdivia, “todas las audiencias van a ser vistas en los canales respectivos de los jurados electorales especiales por la plataforma de YouTube y se van a publicar en nuestro portal electoral constitucional”. Esto permitirá a la ciudadanía seguir el desarrollo del proceso en tiempo real.

Durante estas audiencias, se mostrarán tres pantallas: una con la cédula de votación, otra con el aplicativo de recuento y una más con la imagen de los miembros del jurado especial.

Aunque resta un porcentaje pequeño por contabilizar, el JNE estima que los resultados oficiales de la segunda vuelta y de las elecciones al Congreso, Parlamento Andino y otras instancias podrían proclamarse a mediados de julio. Esto depende de que se agoten los plazos de apelación y se resuelvan todas las actas observadas, así como los pedidos de los personeros legales de las organizaciones políticas.

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