Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV de la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima y Universidad San Martín se posicionaron como los equipos más destacados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, lo que les permitió acceder a la final por el título nacional. Este fin de semana se realizará el primer encuentro tras la pausa por las elecciones presidenciales. Todos los detalles se encuentran en esta nota.

Programación de la final ida Alianza Lima vs San Martín

El primer encuentro de la final se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera una gran concurrencia de aficionados de ambos equipos.

Venta de entradas para el Alianza Lima vs San Martín

La venta de entradas arrancará este jueves 16 de abril mediante la plataforma Joinnus desde las 12:00 horas. Los precios van desde los 20 soles (general) hasta los 50 soles (occidente). Conoce todos los precios, a continuación:

- General: 20 soles

- Preferente norte: 30 soles

- Preferente sur: 30 soles

- Oriente: 40 soles

- Occidente: 50 soles

Entradas para el Alianza Lima vs San Martín por la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Dónde ver la final ida Alianza Lima vs San Martín

El partido de ida de la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará disponible en vivo a través de Latina TV, que transmitirá el encuentro tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación móvil, lo que permitirá el acceso a los seguidores en todo el territorio nacional.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la transmisión en su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley realizará una cobertura en directo en su página oficial de Facebook, lo que facilitará el seguimiento del encuentro desde diversos dispositivos.

Infobae Perú, por su parte, realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las jugadoras, para mantener a los lectores informados durante todo el desarrollo del partido.

¿Cómo clasificaron a la final?

Alianza Lima aseguró su lugar en la final tras imponerse a Deportivo Géminis, con victorias de 3-1 en la ida y 3-0 en la vuelta. El equipo dirigido por Facundo Morando mantiene su objetivo de conseguir un segundo tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

El conjunto ‘blanquiazul’ mostró un alto nivel colectivo y contó con el aporte destacado de varias jugadoras. Entre ellas sobresalieron la armadora Maria Alejandra Marín y la atacante peruana Ysabella Sánchez, quienes fueron clave en la clasificación.

Universidad San Martín tuvo un camino más complicado hacia la final. El equipo que conduce Guilherme Schmitz ganó el primer partido ante Universitario de Deportes por 3-0, pero luego perdió 3-0 en la vuelta, lo que forzó la definición en un extra game.

En ese encuentro definitorio, la USMP estuvo cerca de quedar eliminada, ya que laq ‘U’ logró una ventaja de cinco puntos en el set final (13-8). Sin embargo, la fortaleza mental del equipo permitió revertir el resultado y avanzar a la final, donde buscará el título nacional.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Alianza Lima vs San Martín: fecha del partido de vuelta

La segunda final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 26 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes. Si la serie permanece igualada tras este encuentro, se jugará un extra game el domingo 3 de mayo a la misma hora y en el mismo escenario