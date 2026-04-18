Perú

Colegio Médico emite alerta preventiva ante ofrecimientos irregulares en el proceso SERUMS 2026-I

El gremio médico denunció la difusión de mensajes que prometen plazas o alteración de puntajes a cambio de dinero y advirtió que no forman parte del proceso oficial

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Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)
Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

El Colegio Médico del Perú (CMP) advirtió sobre la circulación de mensajes engañosos que estarían ofreciendo la obtención de plazas y la manipulación de resultados en el proceso SERUMS 2026-I. La institución alertó que se trata de comunicaciones no oficiales que buscan captar dinero de postulantes mediante promesas falsas relacionadas con la adjudicación de plazas.

Según precisó el gremio médico, estos mensajes se difunden principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, donde se hace creer a los interesados que pueden asegurar una plaza o mejorar su puntaje mediante pagos o contactos directos. El CMP remarcó que estas prácticas no forman parte del procedimiento regular del proceso y que carecen de toda validez.

Colegio Médico del Perú
Colegio Médico del Perú

Alertan por estafas en proceso SERUMS

El Colegio Médico del Perú advirtió que detrás de estos ofrecimientos se encontrarían personas que actúan como supuestos intermediarios o gestores, atribuyéndose facultades que no les corresponden. Estas acciones, según la institución, buscan inducir a error a los postulantes y aprovecharse de la alta demanda de participación en el SERUMS.

Asimismo, el CMP subrayó que cualquier comunicación que prometa resultados asegurados o modificaciones de puntaje a cambio de dinero constituye un intento de estafa. En ese sentido, exhortó a los médicos recién egresados a desconfiar de este tipo de mensajes y evitar cualquier transacción fuera de los canales oficiales.

Colegio Médico alerta sobre estafas con plazas y puntajes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Colegio Médico del Perú)
Colegio Médico alerta sobre estafas con plazas y puntajes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Colegio Médico del Perú)

Proceso es meritocrático y regulado

La institución recordó que el SERUMS es un proceso estrictamente meritocrático, administrado y supervisado por el Ministerio de Salud. En ese marco, la asignación de plazas se realiza en función de criterios técnicos establecidos previamente, sin intervención de terceros ni pagos adicionales.

El CMP enfatizó que no existen gestores autorizados ni mecanismos externos que puedan influir en los resultados. Por ello, reiteró que toda la información oficial del proceso debe ser consultada únicamente a través de las entidades competentes del Estado.

CMP denuncia intentos de estafa en adjudicación de plazas del SERUMS 2026-I. (Foto: Serums)
CMP denuncia intentos de estafa en adjudicación de plazas del SERUMS 2026-I. (Foto: Serums)

Denuncia ante Fiscalía y prevención

Como medida frente a estos hechos, el Colegio Médico del Perú informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito. El objetivo es que se inicie la investigación correspondiente para identificar a los responsables de la difusión de estos mensajes fraudulentos.

La institución señaló que esta acción busca proteger a los profesionales de la salud y evitar que sean víctimas de estafas durante el desarrollo del SERUMS 2026-I, considerado un paso clave en su trayectoria profesional.

Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)
Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

Llamado a denunciar

El CMP exhortó a los médicos a reportar cualquier intento de contacto sospechoso ante la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o las oficinas del propio Colegio Médico. Asimismo, recomendó no confiar en promesas de adjudicación fuera del procedimiento oficial.

Finalmente, la entidad pidió al Ministerio de Salud reforzar los mecanismos de control y supervisión del proceso SERUMS en todas sus etapas, con el fin de garantizar transparencia, legalidad y equidad en la asignación de plazas a nivel nacional.

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