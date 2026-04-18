Feminicidio en Chiclayo: Expareja asesina a niñera en su centro de labores

Una niñera de 57 años, identificada como Yenny María Farroñay Vidaurre, fue brutalmente asesinada de siete puñaladas en Chiclayo. El principal sospechoso es su expareja, Rafael Colorado Silva, quien ya fue detenido por la policía.| América Noticias

Un nuevo caso de feminicidio conmocionó a la comunidad de Chiclayo. La víctima, Jenny María Farroñay Vidaurre, de 57 años, fue asesinada en la vivienda donde trabajaba como niñera. El principal sospechoso es su expareja Rafael Colorado Silva, quien habría ingresado al inmueble y la atacó con arma blanca.

De acuerdo con el reporte de América Noticias, la familia de Farroñay Vidaurre había advertido que Colorado Silva, con quien mantuvo una relación sentimental de aproximadamente un año, la acosaba desde hacía varios meses. “Él estaba siguiendo a mi hermana hasta el trabajo y ahí fue donde la atacó”, relató una de las hermanas de la víctima.

La ruptura definitiva de la relación no detuvo el acoso. Testimonios recogidos indican que el agresor insistía en retomar el vínculo pese a la negativa rotunda de Farroñay Vidaurre. En los días previos al crimen, Colorado Silva se había presentado en su domicilio en reiteradas ocasiones, incluso en horas de la madrugada, en un patrón de conducta que generó preocupación en el entorno familiar.

Una niñera es asesinada por su expareja en Chiclayo, investigan antecedentes de violencia| América Noticias

El crimen en el centro de trabajo

El ataque ocurrió en la vivienda donde Farroñay Vidaurre se desempeñaba como niñera. Según los información preliminar, el agresor ingresó al inmueble y la apuñaló. “Habría recibido un total de aproximadamente siete puñaladas”, indicó inicialmente la fiscal adjunta. Sin embargo, el resultado de la necropsia elevó la cifra a 29 heridas de arma blanca.

Durante el ataque, la víctima se encontraba cuidando a varios niños, quienes quedaron a salvo. Según describió la sobrina de Farroñay Vidaurre en diálogo con el citado medio, la familia supo del asesinato tras recibir una llamada de alerta. Al llegar al lugar, confirmaron la muerte de la mujer.

Rafael Colorado Silva fue localizado horas después del crimen. Asimismo, la familia denunció que la policía tardó en actuar pese a los antecedentes de denuncias previas. Una tía de la víctima, acompañada por otra persona, acudió al domicilio del sospechoso, quien negó inicialmente cualquier responsabilidad. Sin embargo, testigos señalaron que el propio Colorado Silva confesó el crimen a sus compañeros de trabajo en el paradero de combis donde laboraba.

Posteriormente, la policía lo trasladó a la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde quedó detenido. Según informó la sobrina de la víctima, el sospechoso aceptó su culpabilidad tras los interrogatorios. El Ministerio Público continúa recabando pruebas y realizando pericias para sustentar la acusación.

El agresor, identificado como Rafael Colorado Silva, fue capturado tras confesar el ataque. La familia exige justicia y denuncia omisiones en la respuesta policial.| América Noticias

Piden justicia

La familia de la víctima aseguró que Farroñay Vidaurre había adoptado medidas de precaución ante el constante hostigamiento. Entre las pruebas recopiladas figuran mensajes reenviados por la propia víctima a modo de respaldo, en previsión de que pudieran ser borrados. Los parientes afirman que el agresor ya contaba con antecedentes por denuncias similares, pero se mantenía en libertad.

Además, exigen una sanción ejemplar para el responsable y reclama mayor atención de las autoridades ante las denuncias de violencia de género.

“Solo pedimos justicia, que caiga todos los años posibles para él”, expresó la sobrina de Farroñay Vidaurre.

Canales de ayuda

Línea 100: Orientación y soporte psicológico gratuito y confidencial, disponible 24/7, llamando al 100.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Atención legal, psicológica y social presencial en todo el país.

Policía Nacional del Perú (PNP): Emergencias llamando al 105 o en cualquier comisaría.