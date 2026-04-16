Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La reciente victoria de Alianza Lima frente a ADT en Tarma ha inyectado optimismo en el plantel, que ahora se prepara para recibir a Cusco FC en un duelo clave por la Liga 1 2026. El equipo blanquiazul sabe que el margen de error es mínimo en la recta final del Torneo Apertura, por lo que sumar de a tres ante su público se ha convertido en una obligación para sostener la ilusión del título.

Alianza Lima vs Cusco FC: día y hora del choque por Torneo Apertura 2026

La expectativa crece en torno al enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC, programado para este sábado 18 de abril en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro corresponde a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 y promete ser uno de los duelos más atractivos de la fecha.

El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando que los hinchas locales y de la región sigan el desarrollo del evento en tiempo real. Para quienes residen en Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 21:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el pitazo inicial está previsto para las 22:00.

Alianza Lima vs Cusco FC: partido por la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura 2026

La Liga 1 2026 contará con transmisión exclusiva a cargo de L1 Max, que emitirá en vivo todos los encuentros de la novena jornada del Torneo Apertura. Los aficionados podrán ver los partidos a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de la opción de streaming por la aplicación Liga 1 Play.

Quienes elijan el formato digital encontrarán en Infobae Perú un seguimiento integral: desde la previa y el minuto a minuto hasta los goles y declaraciones, brindando información precisa y actualizada sobre cada partido de la fecha para todos los seguidores del campeonato.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Cusco FC al partido?

El objetivo de Alianza Lima es claro: quedarse como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras la reciente victoria por 1-0 ante ADT en Tarma, con gol de Eryc Castillo, el equipo se mantiene entre los primeros puestos. Sin embargo, la presión es constante, ya que sus rivales directos no le dan respiro en la tabla.

El próximo reto será en el estadio Alejandro Villanueva, donde recibirá a un Cusco FC que llega con experiencia internacional reciente. El conjunto cusqueño acaba de disputar un partido exigente frente a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, aunque sufrió una derrota por 2-1 en la segunda fecha de la fase de grupos.

El encuentro presenta un escenario exigente para los blanquiazules. El equipo de Pablo Guede necesita sumar para no perder la oportunidad de liderar en solitario, mientras que los ‘dorados’, con rodaje internacional, buscará aprovechar cualquier descuido en Matute para sorprender y volver al camino del triunfo.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Precio de entradas

Los hinchas de Alianza Lima todavía pueden adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.

- Sur: S/. 27.90 soles (AGOTADAS)

- Norte: S/. 27.90 soles (AGOTADAS)

- Oriente Conadis: S/. 39.90 soles

- Oriente: S/. 79.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles

- Palco: S/. 219.90 soles (AGOTADAS)

Precio de entradas para Alianza Lima vs Cusco FC