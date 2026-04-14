Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partido de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se enfrentarán por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley en la presente temporada. El partido se disputará este fin de semana, tras la pausa obligada por las elecciones presidenciales. Aquí se encuentran todos los detalles del encuentro.

Programación del Universitario vs Géminis

Este primer duelo por el tercer lugar se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador, que lucirá un gran marco por la presencia de las hinchadas de los dos clubes.

Universitario vs Géminis: dónde ver el partido por tercer lugar ida

El encuentro de ida por el tercer puesto entre Universitario y Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 podrá verse en directo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación móvil, brindando acceso a los aficionados en todo el país.

La Federación Peruana de Vóley transmitirá el compromiso a través de su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley ofrecerá cobertura en vivo desde su página oficial de Facebook, permitiendo seguir el duelo desde distintos dispositivos.

Infobae Perú, además, brindará una cobertura integral en su portal, con información previa, seguimiento punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, manteniendo informados a los lectores durante todo el partido.

Universitario y Géminis se enfrentan por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Entradas para el Universitario vs Géminis

La venta de entradas arrancará este jueves 16 de abril mediante la plataforma Joinnus desde las 12:00 horas. Los precios van desde los 20 soles (general) hasta los 50 soles (occidente). Conoce todos los precios, a continuación:

- General: 20 soles

- Preferente norte: 30 soles

- Preferente sur: 30 soles

- Oriente: 40 soles

- Occidente: 50 soles

¿Cómo llegaron a esta etapa?

Géminis superó su desempeño de la temporada anterior bajo la dirección de Natalia Málaga. El equipo avanzó a semifinales tras vencer a Atlético Atenea, revelación del torneo, en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

En la siguiente fase, el cuadro de Comas no logró superar a Alianza Lima, actual bicampeón, que se impuso en ambos partidos con marcadores de 3-1 y 3-0. Así, el conjunto ‘guerrero’ quedó fuera de la final.

Durante la serie, las jugadoras más destacadas del equipo, Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta, fueron contenidas por la defensa de Alianza y no consiguieron repetir sus actuaciones previas en el campeonato. Ahora, Géminis buscará el tercer puesto para cerrar una campaña positiva.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina