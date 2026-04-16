¿Juan Reynoso es opción en Universitario?: las chances del DT para reemplazar a Javier Rabanal

Juan Reynoso estaría voceado como técnico de Universitario en caso no continúe Javier Rabanal. YouTube

Universitario de Deportes vive un momento de incertidumbre debido a la continuidad de Javier Rabanal. El español es duramente cuestionado debido al mal momento que viven los ‘cremas’ y la situación se agudizó con la derrota por 2-0 frente Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, la noche del martes 14 de abril en el estadio Monumental.

Y en ese contexto, se pudo conocer que la dirigencia de la ‘U’ le habría dado un ultimátum al técnico de cara al próximo duelo contra Melgar este domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

Las especulaciones empezaron nombrarse algunas opciones y la mayoría de hinchas pidieron el regreso de Jorge Fossati. Sin embargo, se deslizó la posibilidad de que un estratega nacional que se encuentra libre podría ser una las principales alternativas.

“Yo creo que si pierden en Arequipa, de repente se vienen con el técnico en el avión, si está en Arequipa todavía”, apuntó Diego Rebagliati en el programa ‘Fútbol Satélite’ haciendo referencia a Juan Reynoso, quien está sin equipo tras su salida de los ‘rojinegros’.

Juan Reynoso realizando un gesto controversial tras salir de Matute. - Crédito: Ovación

¿Jorge Fossati podría regresar a Universitario?

En las últimas horas, ha cobrado fuerza un rumor que involucra a Jorge Fossati y su posible retorno al banquillo de Universitario. La versión fue dada a conocer por el programa de YouTube Colectivo World, que afirmó haber dialogado directamente con el entrenador uruguayo.

Según lo revelado en la conversación, Fossati no descarta volver al club. “La posibilidad de que venga está fija, pero tendrían que cambiar muchas cosas”, expresó el técnico, dejando abierta la puerta a un regreso que depende más de cuestiones institucionales que económicas.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta precisó que es casi imposible que se pueda dar el retorno del ‘Nonno’ a Ate debido que la relación con Álvaro Barco y Franco Velazco no terminó bien luego de su abrupta salida.

En 'Colectivo World' dieron a conocer una información sobre la opción que el técnico uruguayo reemplace a Javier Rabanal.

Universitario vs Melgar: programación del partidazo en Arequipa

El próximo duelo entre Universitario de Deportes y Melgar está llamado a ser uno de los puntos de inflexión de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 en la Liga1. El partido, que se disputará en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, podría marcar tanto las aspiraciones de los ‘cremas’ en la lucha por el título nacional como el futuro de Javier Rabanal en la dirección técnica.

Para la ‘U’, el resultado del encuentro no solo representa la posibilidad de seguir en carrera por el campeonato, sino que también podría tener un impacto directo en la continuidad de su entrenador. Una derrota o un rendimiento por debajo de lo esperado pondrían en tela de juicio la gestión de Rabanal, mientras que una victoria serviría para reforzar la confianza del plantel y de la afición.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El choque ante Melgar está programado para el domingo 19 de abril, con inicio a las 17:15 horas en Perú. El escenario arequipeño promete ser exigente para ambos conjuntos, en una jornada que podría definir posiciones y abrir o cerrar caminos en el torneo local.

La transmisión en vivo del partido estará a cargo de L1 Max, que asegura cobertura exclusiva de todos los encuentros de la novena fecha del Torneo Apertura. Los aficionados tendrán acceso a la señal a través de plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el seguimiento del partido desde distintos puntos del país.