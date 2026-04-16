Diego Rebagliati apuntó contra Javier Rabanal tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Le queda grande el buzo de la ‘U’”

El comentarista deportivo criticó al técnico español y considera que la 'U' se debilitó. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

La derrota de Universitario de Deportes por 2-0 ante Coquimbo Unido de Chile, en el estadio Monumental y por la jornada dos del grupo B de la Copa Libertadores 2026, ha generado una ola de críticas en el entorno ‘crema’. El resultado, inesperado para aficionados y analistas, situó en el centro de la polémica tanto al técnico Javier Rabanal como al delantero Sekou Gassama.

La caída en condición de local fue interpretada como una señal de alerta. El equipo, que venía de resultados que renovaron la esperanza en su afición como el clásico ante Alianza Lima, exhibió un desempeño inferior al esperado y dejó dudas sobre su capacidad para sostenerse en el certamen internacional.

Las críticas surgieron de inmediato. Entre ellas, las de Diego Rebagliati, destacaron por su tono severo y su análisis detallado del rendimiento colectivo. El comentarista deportivo afirmó en el programa Al Ángulo que el equipo tuvo “un mal partido en general” y que “no hay un punto en Universitario que se salve”, refiriéndose tanto a la defensa como a los mediocampistas y carrileros, quienes, según él, suelen rendir mejor.

El comentarista profundizó en el análisis individual. Señaló que “no hizo un buen partido Valera jugando de otra cosa de lo que normalmente es, y ni qué hablar de Gassama, que no ayudó en nada”. Solo el portero Miguel Ángel Vargas fue parcialmente eximido de responsabilidad, aunque para Rebagliati, “le hicieron dos goles que a la ‘U’ no le hacían hace tiempo”.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Diego Rebagliati sobre Javier Rabanal y un futuro oscuro en Universitario

La perspectiva de Diego Rebagliati sobre el presente y futuro del club es especialmente crítica con la gestión de Javier Rabanal. “Creo que le está quedando bastante grande la posición, el buzo de la ‘U’”, sostuvo, cuestionando la idoneidad del técnico para revertir la crisis. Para el analista, la derrota ante Coquimbo Unido no solo fue inesperada, sino que expuso debilidades estructurales en el plantel.

La preocupación de Rebagliati va más allá del resultado inmediato. El comentarista advirtió que, tras una etapa de solidez que llevó a Universitario al tricampeonato y a la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores, hoy se observa “una ‘U’ bastante más frágil”. Según su opinión, ciertos cambios y decisiones tomadas entre octubre y enero habrían debilitado al equipo, dejando un panorama incierto para el resto de la temporada.

El propio Rabanal quedó envuelto en la controversia por sus declaraciones posteriores al partido. En conferencia de prensa, el técnico abordó el sistema táctico y la dificultad para implementarlo, al señalar: “ni que les estuviera pidiendo que sean físicos nucleares o científicos”. Esta frase, según Rebagliati, puede interpretarse como una actitud despectiva hacia los jugadores y, además, refuerza la percepción de distancia con el plantel en sus intervenciones públicas.

En el análisis de Rebagliati, la caída ante Coquimbo Unido fue “preocupantemente mala de cara al futuro de Universitario”. Para él, el rendimiento del equipo no solo fue sorpresivamente bajo, sino que podría tener consecuencias profundas, ya que “da la impresión que es un partido que va a dejar secuelas”.

Javier Rabanal no tiene seguro su puesto en Universitario tras la derrota ante Coquimbo Unido. - créditos: Universitario

Las dudas sobre el planteamiento táctico también quedaron evidenciadas. Diego Rebagliati recordó que Javier Rabanal ha ensayado distintas formaciones y sistemas, y que ha reconocido públicamente que, en ocasiones, el equipo ha jugado de manera diferente a lo que él realmente siente como entrenador. “Rabanal termina diciendo ‘voy a jugar con lo que a mí me gusta, paso a jugar 4-2-3-1 o 3-4-3, y armo algo más parecido a lo que yo siento’”, citó el comentarista, subrayando la ausencia de una identidad definida en el equipo.

La reacción de la hinchada anticipa una semana tensa en el entorno ‘merengue’. El próximo partido con Melgar en Arequipa podría marcar un punto de inflexión, dependiendo de la capacidad del DT español para responder a las críticas y tomar decisiones que devuelvan la confianza a un Universitario que hoy enfrenta más dudas que certezas.