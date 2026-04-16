Joven de 19 años recupera la respiración tras compleja cirugía de tráquea en La Libertad

La intervención, realizada por los doctores Risto Mendoza Cueva y Renato Mejía Rodríguez, consistió en extraer cinco centímetros de tráquea dañada y unir los extremos sanos, restableciendo el flujo de aire - Créditos: Essalud.

Jorge Juan Siccha Diaz, estudiante universitario de 19 años, volvió a respirar por sí mismo tras una intervención quirúrgica realizada en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Essalud La Libertad. Un equipo multidisciplinario devolvió la funcionalidad a sus vías respiratorias luego de enfrentar una situación crítica que amenazaba su vida.

El joven presentaba una estenosis traqueal severa, una obstrucción casi total de la tráquea, consecuencia de una intubación prolongada y una traqueostomía practicadas dos años atrás, tras sobrevivir a una herida de bala. El tejido cicatricial generado por ese antecedente bloqueó el paso del aire y le impedía realizar actividades cotidianas.

La compleja cirugía estuvo a cargo de los especialistas en cabeza y cuello, doctor Risto Mendoza Cueva y Dr. Renato Mejía Rodríguez, quienes lideraron el procedimiento durante aproximadamente cuatro horas. El equipo extrajo un segmento dañado de unos cinco centímetros y posteriormente unió los extremos sanos de la tráquea para restablecer el flujo respiratorio.

El paciente sufría una estenosis traqueal severa, consecuencia de una intubación prolongada y traqueostomía posteriores a una herida de bala hace dos años - Créditos: Essalud.

Este trabajo quirúrgico permitió que el paciente dejara de depender de dispositivos externos y eliminó el riesgo constante de una crisis respiratoria.

La intervención representa un avance significativo para la medicina regional, ya que este tipo de operaciones, por su nivel de complejidad y rareza, solían requerir traslado inmediato a la capital. Según el doctor Humberto Guevara Pérez, director del Hospital Lazarte, la institución ahora cuenta con los recursos y la experiencia necesarios para abordar estas situaciones en Trujillo, evitando demoras y complicaciones asociadas a la referencia interregional.

Actualmente, el paciente se encuentra en proceso de recuperación y sus médicos consideran que podrá reincorporarse a sus actividades académicas en las próximas semanas. La familia expresó su agradecimiento al equipo profesional por la atención y el seguimiento brindados desde el diagnóstico hasta el alta médica.

Hospital Lazarte Echegaray realiza exitosa reconstrucción traqueal a paciente de 19 años - Créditos: Essalud.

Cirugía de alta precisión salva la vida de una menor

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud realizó una cirugía compleja a una bebé de un año y once meses, identificada como Laila, quien presentaba un quiste broncogénico en el tórax.

Este tumor presionaba órganos vitales, como el pulmón, la tráquea y vasos sanguíneos, generando episodios recurrentes de dificultad para respirar. Inicialmente, los síntomas se confundieron con resfríos, pero la persistencia de los cuadros llevó a estudios especializados que confirmaron la presencia de la malformación congénita.

La intervención, dirigida por el cirujano pediatra Ronald Gallegos Inquiltupa, exigió máxima precisión para extraer completamente la masa sin dañar estructuras críticas. Para el procedimiento, participaron especialistas en cirugía pediátrica, neumología, cardiología, cuidados intensivos y nutrición, quienes planificaron cada etapa con detalle. La operación, que se prolongó varias horas, resultó exitosa y permitió preservar la función de corazón y pulmones.

Laila fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos tras la cirugía y mostró una recuperación rápida, restableciendo funciones respiratorias y digestivas en pocos días. El seguimiento clínico confirmó la evolución positiva, posibilitando el alta médica y el regreso seguro al hogar junto a su familia.