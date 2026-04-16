El conductor de una combi resulta herido en ataque armado de extorsionador en San Juan de Miraflores

Un ataque armado dejó grave al conductor de 'Los Rojitos' en San Juan de Miraflores, intensificando la crisis de inseguridad en el transporte público.

Un ataque armado contra una unidad de la empresa de transportes ‘Los Rojitos’ dejó al conductor gravemente herido en San Juan de Miraflores, mientras bandas criminales continúan imponiendo un clima de inseguridad y extorsión en la zona.

El hecho ocurrió en la cuadra seis de la avenida Prolongación, donde dos sujetos interceptaron la combi y uno de ellos abrió fuego directamente contra la cabina del conductor. El agresor huyó junto a su cómplice a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información de RPP Noticias, la víctima fue identificada como Jhon Eddy Huamán Mamani, quien fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.

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Huamán Mamani, que recientemente había iniciado labores en la empresa de transporte, recibió impactos de bala en la pierna y el pulmón. Su estado de salud permanece reservado, según confirmaron sus familiares, mientras recalcaron que anteriormente se dedicaba a la construcción civil.

Operativo policial

Luego del ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron el lugar y hallaron cuatro casquillos de bala. Las autoridades descartaron la presencia de más víctimas, ya que el conductor era el único ocupante de la unidad.

El caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal, que comenzó a recopilar información a partir de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El episodio no constituye un hecho aislado. La empresa de transportes ‘Los Rojitos’ ha sufrido otros atentados desde el año pasado, en un contexto de constantes denuncias de extorsión y violencia por parte de bandas criminales que operan en San Juan de Miraflores.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Vecinos de Villa El Salvador VVS

Tres bandas detrás

La situación de inseguridad en las rutas de la empresa ‘Los Rojitos’ se encuentra agravada por la irrupción de una tercera banda criminal que busca imponer cobros extorsivos a los conductores.

Conductores y trabajadores reportan que estos grupos no solo exigen pagos bajo amenaza, sino que utilizan videos con disparos al aire y mensajes intimidatorios, los cuales circulan en grupos de mensajería a los que los choferes son añadidos sin previo consentimiento.

“Menos de la mitad, ya veinte, treinta, por lo menos veinte nomás están trabajando,” declaró uno de los conductores, reflejando la disminución de unidades en circulación. El temor ha llevado a muchos transportistas a retirar sus vehículos del servicio, mientras otros continúan trabajando bajo presión constante.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Composición Infobae Perú

Esquema de extorsión

El sistema de extorsión impuesto por las bandas criminales sigue un esquema definido: exigen pagos semanales de sesenta soles (aproximadamente 16 dólares) por cada unidad, además de un pago inicial de cuarenta mil soles (unos 10.800 dólares) para permitir la operación del vehículo.

A estos montos se suman los costos habituales del trabajo, lo que incrementa la presión económica sobre los transportistas. “Encima que está subido el petróleo, toda la cosa. Ahorita ha subido todo,” explicó un conductor, quien remarcó las dificultades para sostener la actividad en el contexto actual.

El video más reciente difundido por la tercera banda muestra una ráfaga de disparos en un paradero de Pamplona Alta durante la madrugada. Este material se utilizó como advertencia directa a los conductores, reforzando el clima de miedo y la práctica de amenazas sistemáticas.

Imagen ilustrativa de extorsión digital y amenaza armada, reflejando el modus operandi de la organización criminal Los Sanguinarios de Huáscar y la captura de Luis Alejandro Necochea Blas. (Foto: Composición Infobae Perú)

Contexto de inseguridad

La coexistencia de varias bandas delictivas en San Juan de Miraflores ha generado una crisis en el servicio de transporte público.

Los usuarios se enfrentan a una oferta reducida de unidades, mientras la Policía Nacional del Perú intenta identificar a los responsables y frenar la ola de ataques. Las investigaciones se centran en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios de testigos y familiares.

Hasta el momento, el conductor Jhon Eddy Huamán Mamani permanece en estado reservado bajo atención médica. La continuidad de los ataques y las amenazas mantienen en alerta a los transportistas de la empresa ‘Los Rojitos’ y a la comunidad de San Juan de Miraflores.