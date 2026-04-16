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Facundo Morando habló sobre su futuro en Alianza Lima previo a la final ante San Martín: “Me gustaría que me recuerden por mi trabajo”

El técnico argentino se refirió a su continuidad en el conjunto ‘blanquiazul’ previo a su primer duelo ante las ‘santas’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

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El técnico argentino se refirió a su continuidad en el club 'blanquiazul'. Créditos: Paulo Manzo / Youtube.

Facundo Morando habló antes de la final de ida entre Alianza Lima y Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El técnico argentino abordó diversos temas, entre ellos su continuidad en La Victoria tras los rumores que lo vinculan con la Superliga de Brasil.

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado al dejar la institución ‘blanquiazul’, Morando expresó su preferencia por ser recordado como un profesional dedicado y por dejar una estructura que permita el crecimiento del club. “A mí me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó. Que trabajó, que se ocupó de su equipo, de sus jugadoras, de su staff”, afirmó en el podcast de Paulo Manzo.

Morando explicó que, desde su llegada a Alianza, buscó aplicar los conocimientos adquiridos en Europa para anticiparse a los problemas y no resolverlos sobre la marcha, con el objetivo de acercarse a la excelencia.

“Llegamos y dijimos: ‘Bueno, esto no’. Nosotros tenemos que buscar la excelencia. No podemos ir detrás del problema, tenemos que anticiparnos al problema. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pasó esto. ‘No, esto es terrible’. Bueno, está bien, el problema está. Ahora busquemos la solución, ¿sí? Y no improvisar, no llegar sobre la hora. Bueno, esto se hace de otra manera. Nosotros intentamos darle ese marco. Hoy lo logramos”, remarcó.

El entrenador argentino también subrayó la estructura que se ha consolidado en el actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, y destacó la importancia del capital humano en el funcionamiento del club.

“Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. Toda esa gente está el 99% de los entrenamientos, como puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Eso nos lo propusimos con Cenaida (Uribe) y hoy lo logramos. La idea es dejar eso, que eso siga, y que, el día que yo no esté, siga con otra persona y que las personas no sean indispensables”, señaló.

Por último, Morando manifestó su deseo de mantenerse en Alianza Lima, pese a los rumores que lo vinculan con Fluminense. “Ojalá que por mucho tiempo. Yo estoy contento, me gusta, el club me brinda todo, así que ojalá”. Su futuro se definirá después de los partidos ante la Universidad San Martín.

Facundo Morando dio detalles de su futuro en Alianza Lima previo a la final ante San Martín en Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Facundo Morando dio detalles de su futuro en Alianza Lima previo a la final ante San Martín en Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La final con San Martín

Por otro lado, Facundo Morando se refirió al enfrentamiento contra Universidad San Martín por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La primera final se disputará este domingo 19 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes. El entrenador argentino visualiza la posibilidad de obtener su segundo trofeo, aunque aclaró que todo dependerá del desempeño del equipo en la cancha.

“Es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros apuntamos. Pero lo que depende de nosotros es nuestro rendimiento. Nosotros dependemos de nuestro rendimiento. Es lo único que nosotros podemos controlar. Si nosotros logramos que nuestro rendimiento sea alto, la calidad individual la tenemos. Nos enfocamos en nuestro rendimiento. El equipo que está enfrente será problema de ellos, rendimiento de ellos. Nosotros ponemos el foco en nuestro rendimiento”, señaló.

Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26
Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El partido entre Alianza Lima y Universidad San Martín será transmitido por Latina TV, a través de señal abierta, página web y aplicación. Además, Infobae Perú realizará la cobertura completa del evento, con la previa y el seguimiento punto a punto en su sitio web.

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