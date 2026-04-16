Hallan cuerpo de profesora desaparecida hace más de 40 días en el río Rímac: sus padres la buscaron intensamente

Tras más de 40 días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de la profesora Juana Iris Espinoza Villadeza en el río Rímac. La docente había desaparecido luego de un accidente vehicular en la Carretera Central | Video: Tv Perú

El hallazgo del cuerpo de la profesora Juana Iris Espinoza Villadeza puso fin a más de 40 días de angustia, búsqueda ininterrumpida y dolor para sus familiares. La docente había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo, luego de sufrir un accidente vehicular en el sector de Infiernillo, en la provincia de Huarochirí. Desde entonces, sus seres queridos iniciaron una intensa movilización para encontrarla, aferrados a la esperanza de hallarla con vida.

La confirmación llegó en medio de escenas desgarradoras. Entre lágrimas, su madre y padre recibieron la noticia en la zona de San Mateo de Huanchaco, donde finalmente fue ubicado el cuerpo sin vida. “Por fin se puede encontrar a tu hijita, papito. Por fin, después de tanta búsqueda”, se le escucha decir a un allegado, evidenciando el profundo dolor, pero también el cierre de una larga espera marcada por la incertidumbre.

Hallazgo tras semanas de búsqueda incansable

El cuerpo de la mujer de 38 años de edad fue encontrado en el río Rímac, a la altura del kilómetro 96 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. El descubrimiento fue realizado por el propietario de un lavadero de autos de la zona, quien al percatarse de la presencia del cadáver dio aviso inmediato a las autoridades.

Durante más de un mes, los familiares de la profesora permanecieron en el lugar, organizando brigadas de búsqueda y acondicionando espacios improvisados para descansar, sin abandonar en ningún momento la esperanza de ubicarla. Las labores incluyeron recorridos por distintos tramos del río, ante la sospecha de que la corriente la habría arrastrado tras el accidente.

Equipos de rescate trabajan arduamente en el río para localizar a la persona desaparecida, mientras un familiar llora desconsoladamente por la tragedia. (Tv Perú)

El padre de la víctima, visiblemente afectado, confirmó que los restos serán trasladados a Lima, a su vivienda ubicado en la zona Canto Grande en San Juan de Lurigancho (SJL), donde la familia le dará el último adiós. “Ahora te lo llevas a su tierra, papito”, se escucha en medio del dolor de sus seres queridos.

Una tragedia marcada por el accidente

De acuerdo con la información preliminar, la profesora desapareció luego de un accidente vehicular ocurrido en una zona conocida por su peligrosidad, debido a las condiciones de la vía y la cercanía con el río Rímac. Tras el siniestro, se presume que fue arrastrada por la corriente, lo que dificultó su ubicación inmediata.

El cuerpo fue hallado a más de un kilómetro del punto donde ocurrió el accidente. Las aguas del río la habían desplazado a lo largo de varios días. Este tipo de situaciones suele complicar las labores de rescate, especialmente en zonas de difícil acceso y con caudales variables.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron los procedimientos correspondientes para la identificación oficial y las diligencias legales.

Dolor y cierre para la familia

El caso ha generado conmoción entre la comunidad educativa y los vecinos de la zona, quienes siguieron de cerca la búsqueda de la docente. Su desaparición movilizó no solo a sus familiares, sino también a voluntarios que se sumaron a las labores en distintos momentos.

El hallazgo, aunque doloroso, representa un cierre para la familia, que durante semanas vivió entre la esperanza y la incertidumbre. Ahora, sus seres queridos podrán despedirse y rendirle homenaje en su tierra natal.