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Gol de Miguel Araujo tras genial centro de Martín Távara en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El central nacional conectó de cabeza un centro de Martín Távara y movió las redes del portero Hairo Camacho. Es la segunda diana en la temporada para el ex Emmen y Talleres

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El defensa conectó de cabeza y puso el descuento en la ciudad de Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal no tira la toalla en Andahuaylas y ha recortado distancias a través de un tanto de Miguel Araujo. El defensor central, instalado en el área rival, conectó un centro de Martín Távara y marcó el 2-1 de los ‘bajopontinos’. El equipo de Paulo Autuori estaba siendo superado largamente en el juego y se va a los vestuarios con un gol que puede impulsar su rendimiento en el complemento.

El conjunto andahuaylino había puesto contra las cuerdas a los capitalinos. Las dianas de Jarilín Quinterio (12′) y Franco Torres (35′) adelantaron a los de Walter Paolella. Los líderes del campeonato venían refrendando su notable juego en casa y superaban en el verde y en el marcador a los ‘celestes’. En el banquillo ‘rimense’, Paulo Autuori estuvo a punto de mover piezas antes del entre tiempo, pero contuvo el replanteo.

Antes del cierre de la primera mitad, los ‘cerveceros’ encontraron el descuento gracias a un golpe de cabeza de Miguel Araujo. El central conectó una notable habilitación de Martín Távara con un ligero movimiento de cabeza para vencer la valla de Hairo Camacho.

Gol de Miguel Araujo para
Gol de Miguel Araujo para descontar y poner el 2-1 en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Araujo ha marcado su segundo tanto en la temporada. Es, además, de forma consecutiva. En la fecha anterior, el exjugador del Emmen de los Países Bajos anotó en la victoria por 3-0 de los suyos ante el Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. En el 2025, Araujo marcó dos goles en los 16 partidos que disputó con el equipo del Rímac.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego de los amistosos de la selección peruana ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA, la Liga 1 se reanudará en el primer fin de semana de abril. El viernes 3, Sporting Cristal se reencontrará con su afición en el Estadio Alberto Gallardo cuando reciba a CD Moquegua, equipo recién ascendido a la élite del balompié nacional.

Las acciones iniciarán a las 11:00 horas en todo el territorio peruano. La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de la señal de L1 MAX, disponible en servicios como Claro TV, DirecTV, Movistar TV, entre otros. Además, Infobae Perú contará con todos los pormenores del compromiso a través de su página web.

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Doble competencia

Sporting Cristal deberá redoblar esfuerzos para competir al más alto nivel en Liga 1 y compaginar la competencia en la Copa Libertadores. El conjunto que dirige Paulo Autuori aún no es protagonista en el torneo local y marcha, con esta derrota parcial, en la sexta posición con 11 unidades.

El desafío en el plano internacional es mayor por la exigencia de los rivales. Palmeiras y Cerro Porteño volvieron a quedar emparejados con el ‘cervecero’ por segundo edición al hilo. El grupo lo completa Junior de Barranquilla, un equipo que reúne a figuras vigentes del fútbol colombiano, lo que configura un grupo que te obliga a no titubear.

Spoting Cristal integra el Grupo
Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal sacó boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de superar dos rondas previas. El equipo de Paulo Autuori ahora enfrenta un reto mayúsculo luego de ser ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, último finalista, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

  • Primera fecha: Sporting Cristal vs Cerro Porteño (8 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)
  • Segunda fecha: Palmeiras vs Sporting Cristal (16 de abril/Allianz Parque/17:00 horas de Perú)
  • Tercera fecha: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)
  • Cuarta fecha: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo/Estadio Nacional de Lima/17:00 horas de Perú)
  • Quinta fecha: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo/Estadio Jaime Morón León/21:00 horas de Perú)
  • Sexta fecha: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo/Estadio La Nueva Olla/17:00 horas de Perú)

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