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Jessenia Uceda denunció maltrato de Rebaza Acosta tras inesperada salida: “Expreso mi malestar ante la falta de transparencia”

La exvoleibolista confirmó su salida del cuadro del Callao sin previo aviso y mostró su malestar por la manera de cómo se enteró su partida

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Jessenia Uceda se une al comando técnico de Rebaza Acosta. Crédito: Crédito Rebaza Acosta.
Jessenia Uceda se une al comando técnico de Rebaza Acosta. Crédito: Crédito Rebaza Acosta.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 terminó para Rebaza Acosta tras quedar en el noveno lugar. El cuadro del Callao se viene planificando para la próxima temporada, y dentro de los planes no está Jessenia Uceda, quien se unió al comando técnico de Carlos ‘Tato’ Rivero.

La exvoleibolista dio a conocer su salida a través de redes sociales y denunció que recibió maltrato por parte de la institución porque no se enteró de la manera correcta la decisión de que no continuará.

“A través de la presente, hago de conocimiento público que, a partir de la fecha, ya no formo parte del Club Rebaza. Si bien los ciclos profesionales tienen un inicio y un fin, considero necesario expresar mi malestar ante la falta de transparencia en la comunicación de esta decisión. Como profesional, me enteré de mi desvinculación por vías externas y no de manera directa por parte de la institución, lo cual contraviene los valores de respeto que deben primar en el deporte”, se lee en el comunicado de ‘La Tumbao’ en su Instagram.

Comunicado de Jessenia Uceda
Comunicado de Jessenia Uceda

Además, Uceda resaltó que dejó pasar varias propuestas para asumir el reto con Rebaza, y aseguró que la falta de seriedad de la escuadra expone la informalidad que existe en el torneo peruano.

“Cabe precisar que mi llegada al club se dio bajo el compromiso formal de la presidencia, de trabajar por un periodo de un año. Basado en esa palabra y planificación, decliné otras ofertas laborales, incluyendo una propuesta en Marcona. Situaciones como esta exponen la informalidad y la falta de disciplina deportiva con la que aún se manejan ciertas instituciones. Por ello, tampoco me sorprenderé cuando se oficialice al nuevo cuerpo técnico. Para mí, esta experiencia queda como un nuevo aprendizaje y un recordatorio de la importancia de la seriedad en los acuerdos. Sigo adelante con la convicción de que el profesionalismo siempre debe prevalecer“, añadió.

¿Cuándo se juega la final entre Alianza Lima y San Martín?

La pausa obligada por las elecciones presidenciales no ha mermado el entusiasmo de los seguidores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este fin de semana, Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán por el primer partido de la final nacional, un duelo que promete una alta concurrencia en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Ambos equipos llegaron a la instancia decisiva tras consolidarse como los más destacados del torneo. El encuentro de ida está programado para este domingo 19 de abril a las 17:00, horario de Perú, y marcará el reinicio de la competencia tras la interrupción electoral.

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?
Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?

La expectativa por la final se refleja también en la amplia cobertura que tendrá el partido. Latina TV transmitirá el juego en vivo, tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación móvil. Esta alternativa garantiza que los aficionados en todo el territorio nacional puedan seguir el desarrollo del encuentro sin restricciones de acceso.

Quienes prefieran plataformas digitales adicionales podrán optar por la transmisión directa de la Federación Peruana de Vóley en su plataforma oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley realizará una cobertura en vivo a través de su página oficial de Facebook, facilitando el seguimiento del partido desde diferentes dispositivos y ubicaciones.

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