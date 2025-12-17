Perú Deportes

Extécnico de Rebaza Acosta cuestiona a la dirigencia tras ser despedido del club con un “frío mensaje de WhatsApp”

Luego de una semana de ser cesado del cargo principal en el equipo del Callao, Roy Mauricio ofreció sus descargos y expuso la situación en que fue informado del fin de sus labores

Roy Mauricio dejó Rebaza Acosta
Roy Mauricio dejó Rebaza Acosta luego de iniciar la temporada 2025/26 con dos victorias y cinco derrotas. Crédito: Instagram Roy Mauricio.

Roy Mauricio asumió el reto más importante de su carrera como entrenador luego de quedar al mando del equipo principal de Rebaza Acosta para la temporada 2025/26. Pero un inicio irregular anticipó su salida del equipo del Callao. Las dos victorias y cinco derrotas obligaron al presidente Jonel Córdova a despedir al director técnico peruano.

En este contexto, Mauricio utilizó sus redes sociales para despedirse del club y también exponer cómo fue informado de que no sería más el DT de Rebaza Acosta. “Es duro decir adiós después de casi diez años. Diez años donde lo único que entregué fue lealtad, amor y respeto”, compartió el exvoleibolista tumbesino.

Cabe destacar que Mauricio fue cesado en el cargo luego de la cuarta derrota al hilo en el torneo local. En la misma jornada en que se anunció su salida, Carlos Tato Rivero fue oficializado como su reemplazo en el banquillo chalaco.

Roy Mauricio se despidió de
Roy Mauricio se despidió de Rebaza Acosta a través de su cuenta de Instagram.

“Agradezco profundamente a las personas que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo y que compartieron conmigo tanto los éxitos como los momentos difíciles. A todos los miembros del club, dirigentes, entrenadores, jugadoras y seguidores, les dejo un sincero agradecimiento por el apoyo brindado durante estos años”, sumó Mauricio.

La polémica se instaló luego que el ex asistente técnico de Heinz Garro ponga en conocimiento cómo el club le comunicó su salida: “Me hubiera gustado tener la oportunidad de despedirme de cada uno de ellos, de tener una última conversación, un ‘gracias’, un ‘hasta pronto”.

El adiestrador nacional concedió que se despide de Rebaza Acosta “dando la cara”, “no con un mensaje frío de WhatsApp, sino con palabras sentidas, dichas con tiempo y con respeto”, añadió. En esa línea, expresó que su desvinculación se dio “en segundos”; por tanto, él lo hace “con la profundidad que merece una historia construida casi una década”.

Roy Mauricio se desempeñó como
Roy Mauricio se desempeñó como asistente técnico de Heinz Garro. Crédito: Instagram Roy Mauricio.

Debut de ‘Tato’ Rivero en Rebaza

El encuentro entre Regatas Lima y Rebaza Acosta por la octava jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ofreció un espectáculo de alto nivel. El partido se extendió al máximo de cinco sets y reflejó el compromiso y la calidad técnica de ambas escuadras. Regatas se llevó la victoria con parciales de 25-21, 16-26, 20-25, 25-23 y un decisivo 15-10.

A pesar de la feroz resistencia de Rebaza, el equipo dirigido por Horacio Bastit logró imponerse en los momentos cruciales del tie-break. La experiencia y la categoría individual de las jugadoras del elenco de Chorrillos fueron determinantes para cerrar el ajustado encuentro.

Carlos 'Tato' Rivero se estrenó
Carlos 'Tato' Rivero se estrenó con derrota en su debut en el banquillo de Rebaza Acosta.

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La novena jornada de esta primera fase del torneo se llevará a cabo este fin de semana, específicamente el sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Los boletos para ingresar al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador podrán adquirirse a través de Joinnus en ambas fechas. Dado que el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario acaparará la atención, le presentamos el calendario completo de partidos:

Sábado 20 de diciembre

  • Géminis vs Olva Latino | 14:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Deportivo Soan vs San Martín | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima | 19:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Domingo 21 de diciembre

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka | 12:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Atlético Atenea vs Kazoku No Perú | 15:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Alianza Lima vs Universitario | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

