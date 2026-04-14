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Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona se jugará su clasificación ante Atlético Madrid en la Champions League. Universitario saldrá por su primera victoria ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Y Alianza Lima visitará a ADT por Liga 1

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Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este martes 14 de abril se disputan encuentros clave en distintos torneos internacionales y locales. Inicia la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Además, se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La Liga 1 de Perú también retoma actividades tras la pausa por las elecciones presidenciales.

En la Champions League, Barcelona enfrenta a Atlético Madrid con la necesidad de revertir el 2-0 sufrido en el partido de ida. El equipo dirigido por Diego Simeone parte con ventaja y contará con el apoyo de su público. Lamine Yamal y el resto del plantel catalán intentarán evitar la eliminación y acceder a las semifinales.

Por la Libertadores, Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido en el estadio Monumental. El equipo peruano busca su primera victoria en el torneo tras conseguir un empate como visitante ante Deportes Tolima. El técnico Javier Rabanal alinearía desde el inicio al delantero senegalés Sekou Gassama.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Cusco FC también participa en la Libertadores y deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata en Argentina. El conjunto peruano, que viene de una derrota polémica ante Flamengo, necesita sumar puntos fuera de casa para mantenerse cerca de la zona de clasificación a octavos de final.

En la Liga 1, Alianza Lima visitará a ADT en Tarma, una localidad de altura considerada compleja para los visitantes. El equipo blanquiazul busca una victoria que lo devuelva a la cima del Torneo Apertura, tras la derrota 1-0 ante Universitario en el último clásico.

Alianza Lima se enfrentará a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se enfrentará a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Partidos de Liga 1

- Deportivo Moquegua vs Juan Pablo II (13:00 horas / L1 Max)

- ADT vs Alianza Lima (15:15 horas / L1 Max)

- Sport Boys vs Melgar (20:00 horas / L1 Max)

Partidos de la Champions League

- Atlético Madrid vs Barcelona (14:00 horas / ESPN)

- Liverpool vs PSG (14:00 horas / ESPN 2)

Partidos de la Concachampions

- Cruz Azul vs Los Angeles FC (20:00 horas / Disney Plus)

- América vs Nashville FC (22:30 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Gremio vs Deportivo Riestra (17:00 horas / DSports)

- Sao Paulo vs O’Higgins (17:00 horas / DSports)

- Vasco da Gama vs Audax Italiano (19:00 horas / ESPN 2)

- Santos vs Deportivo Riestra (19:30 horas / ESPN 5)

- Palestino vs Torque (19:30 horas / DSports)

Partidos de la Copa Libertadores

- Cerro Porteño vs Junior (17:00 horas / ESPN)

- Nacional vs Deportes Tolima (17:00 horas / ESPN 2)

- Estudiantes vs Cusco FC (17:00 horas / ESPN 7)

- Boca Juniors vs Barcelona (19:00 horas / ESPN)

- Bolívar vs Deportivo La Guaira (19:00 horas / ESPN 7)

- LDU Quito vs Mirassol (21:00 horas / ESPN)

- Universitario vs Coquimbo Unido (21:00 horas / ESPN 2)

Partidos de Champions League de Asia

- Al Ittihad vs Al Wahda (13:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la clasificatorias para el Mundial Femenino

- Alemania vs Austria (11:15 horas / Disney Plus)

- Serbia vs Itailia (11:15 horas / Disney Plus)

- Suecia vs Dinamarca (12:00 horas / Disney Plus)

- Inglaterra vs España (13:00 horas / Disney Plus)

- Países Bajos vs Francia (13:45 horas / Disney Plus)

Partidos de la Nations League Femenina

- Perú vs Paraguay (16:00 horas / DSports)

- Bolivia vs Uruguay (16:00 horas / DSports)

- Venezuela vs Argentina (18:00 horas / DSports)

- Colombia vs Chile (20:00 horas / DSports)

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