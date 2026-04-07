Christian Ramos encuentra en Copa Perú una nueva oportunidad: fichó por el Deportivo Municipal prolongando así su trayectoria

Christian Ramos se unió a Deportivo Municipal. - Crédito: Difusión

Después de una larga carrera en clubes de la máxima categoría en el país, Christian Ramos decidió alejarse de ese espacio y buscarse una nueva vida desde un escaparate mucho menor. Así, el mundialista en Rusia 2018 aceptó la llamada del histórico, aunque alicaído, Deportivo Municipal para disputar la Copa Perú.

La decisión no deja de ser sorprendente, porque la ‘Sombra’ cuenta con una larga trayectoria en la que se distinguen pasos importantes a nivel nacional como internacional. No obstante, la escasa repartición de oportunidades —tal vez por su veteranía— lo orilló a atender con respeto el contacto de los ‘ediles’ para finalmente cerrar su contrato.

No bien firmó su nuevo vínculo, presumiblemente por solo una temporada, participó por primera vez en una sesión de entrenamiento en el escenario del partido de presentación contra Amigos Siempre Amigos (ASA). Y, de hecho, en el mismo alineó como titular portando el dorsal ‘4’, aunque poco pudo hacer para evitar la derrota.

“Al hincha de Municipal, decirle que venga, que apoye al equipo. Sé que ellos lo hacen, cada vez que yo enfrentaba a Municipal, la hinchada estaba presente. Municipal es un equipo histórico que necesita de su gente y nosotros dentro del campo vamos a hacer todo lo posible para poder ganar y ascender a Liga 2″, declaró Christian.

De 37 años, Ramos aportará jerarquía y físico en el centro de la defensa, en la que se afianzará como titular. Con esas características, incluso, podría hacerse merecedor de la cinta de capitán del Municipal, aunque pugnaría con otro líder recién llegado como Jair Céspedes.

La ‘academia’, una auténtica institución en el fútbol peruano, se encuentra a la expectativa de su futuro. Inicialmente, iba a participar en la Liga 3, pero fue descalificado por una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de Fútbol Aficionado y, de momento, ha caído a la Copa Perú, aunque se espera una resolución final.

El principio del fin

Antes de alcanzar una importante notoriedad con la selección peruana, durante la época de apogeo impulsada por el entrenador Ricardo Gareca, Christian Ramos se caracterizó por ser un central luchador que siempre remó como el que más para hacerse notar entre los demás.

Inició su carrera en Sporting Cristal, donde incluso se formó como deportista. Debutó en la temporada 2007, aunque su eclosión llegó un año más tarde haciéndose de un puesto. Aun así, decidió marcharse en el 2009 en busca de una nueva vida que le ofreciera protagonismo. De ese modo llegó a la Universidad San Martín.

Definitivamente con los ‘santos’ logró un punto de quiebre en su carrera, porque se consolidó como una pieza gravitante en la defensa, contribuyendo con un histórico título en el 2010. Por su buen hacer, además, recibió su primer llamado a la selección peruana.

Posteriormente, amplió su trayectoria pasando por Alianza Lima y Juan Aurich, clubes donde también se hizo de un hueco entre los titulares. Lo mejor, eso sí, llegó en el 2016 cuando se ganó la confianza de Ricardo Gareca para integrar, de forma ininterrumpida, la ‘bicolor’ al tiempo que logró emigrar a instituciones como Gimnasia, Emelec, Tiburones Rojos de Veracruz y Al-Nassr.