Sport Huancayo II se coronó campeón de la primera edición de la Liga 3 y disputará la segunda división del fútbol peruano

Sport Huancayo levantó el trofeo de la Liga 3 en la primera edición de esta categoría en el fútbol peruano. Crédito: Sport Huancayo.

La notable campaña de Sport Huancayo II en la Liga 3 ha sido consolidada con el título. El cuadro huancaíno se estableció como el mejor equipo en la categoría de bronce del fútbol peruano, disputada por primera vez esta temporada. El equipo filial del rojo matador celebró en el estadio IPD de Huancayo luego de imponerse por 3-2 en el global ante Estudiantil CNI.

En la ida, los dirigidos por el paraguayo Pedro Garay —capitán de Sporting Cristal durante su etapa como futbolista— sacaron una ventaja sustancial luego de derrotar al cuadro iquitense por 2-1. La figura del equipo y del torneo, Juan David Martínez, se despachó con un doblete para los de Huancayo; Ronald Ríos descontó.

En la Ciudad Incontrastable, el estadio IPD de Huancayo se preparó para albergar una cita histórica. El conjunto local amplió la diferencia con un sobresaliente tanto de Cris Huyhua. El talentoso volante encaró por la esquina derecha del cajón grande, se deshizo de la marca de un rival y desenvainó un potente remate imposible para el guardameta rival.

Pedro Garay se unió a las celebraciones en el título de Liga 3 de Sport Huncayo. Crédito: Sport Huancayo.

Minutos más tarde del tanto local, se produjo la expulsión de Juan Barreda y los huancaínos se quedaron con diez elementos. Con más espacios, el elenco estudiantil encontró la igualdad gracias una diana de Antonio Costa. Los minutos siguieron su curso y el cuadro de la selva no encontró el camino para penetrar el bloque defensivo sólido del equipo filial de Sport Huancayo.

El pitazo final del compromiso desató el júbilo de los jugadores y los integrantes del comando técnico. En las tribunas, familiares y simpatizantes acompañaban en la celebración. La institución se consolida como una entidad con un objetivo en menores serio y con frutos incipientes.

Sport Huancayo marcó un hito en el fútbol peruano al convertirse en el primer club en tener presencia simultánea en las dos máximas categorías del balompié nacional, superando a las instituciones más emblemáticas de Lima.

Estudiantil CNI vs Sport Huancayo II: fechas, horarios y canal TV online de las finales de la Liga 3. Crédito: Facebook Sport Huancayo/CNI

No acaba la historia para CNI

El formato del torneo admite que el subcampeón de la Liga 3 aún mantenga chances de hacerse con un lugar en la división de plata del fútbol peruano. Estudiantil CNI deberá esperar a que se defina al campeón de la Copa Perú, pues el subcampeón se medirá contra ellos por un lugar en la Liga 2.

De momento, ASA FC de Chancay ya cuenta con un lugar asegurado en la final luego de vencer a Unión Minas de Pasco por 5-4 en la tanda de penales. El segundo finalista saldrá del duelo entre Juventud Huracán de Supe y Deportivo ANBA de Puno.

CNI celebró en Campo Mar. Crédito: Facebook CNI

El pretendido MVP

Juan David Martínez es uno de los nombres más comentados en el mercado de fichajes peruano gracias a su notable rendimiento con Sport Huancayo II en la Liga 3 2025. El novel delantero centro fue la figura indiscutible en el ascenso del filial del rojo matador a la Liga 2, culminando su temporada con un impresionante registro de 18 goles en la competición.

Su potencia y capacidad de definición no han pasado inadvertidos. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de X (antes Twitter), las actuaciones de Martínez han despertado el interés de los clubes más importantes de la capital. El comunicador indicó que el atacante “gusta mucho su perfil” entre las dirigencias de los gigantes de la Liga 1, haciendo referencia a clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Aunque pertenece a Sport Huancayo, su gran año lo perfila como una de las piezas más codiciadas para reforzar la máxima división de cara a la temporada 2026.

Juan Martínez, campeón y MVP de la Liga 3. Crédito: Sport Huancayo.