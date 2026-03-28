Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria

La escuadra limeña queda fuera de la Liga 3 tras la resolución de la Comisión Disciplinaria, que sanciona al histórico club por deudas impagas y obliga a luchar por el regreso al profesionalismo desde el torneo de ascenso (X / @CCDMunicipal)

La sanción dictada por la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado dejó a Deportivo Municipal fuera de la Liga 3 para la temporada 2026. El fallo, emitido tras confirmar deudas con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú y la Federación Peruana de Fútbol , obliga al club a competir en la Copa Perú, torneo conocido por su alto grado de dificultad y múltiples etapas de ascenso.

La medida, motivada por impagos y la ausencia de documentación que acreditara estar al día, deriva de una denuncia presentada en 2025 por el Juventud Santo Domingo de Nasca .

Por su parte, la directiva edil anunció la presentación de un recurso de apelación y pidió unidad a su entorno institucional y deportivo.

Sanción y fundamentos: la exclusión del torneo profesional

La sanción contra Deportivo Municipal se sustenta en deudas impagas, una falta que derivó en su exclusión inmediata y dejó al club fuera del circuito profesional en 2026. (X / @CCDMunicipal)

La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado oficializó la exclusión de Deportivo Municipal de la Liga 3, citando la aplicación directa del artículo 13°, literal g), junto al artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Según el comunicado, la sanción se traduce en la descalificación inmediata del club limeño y la declaración de vacante de su plaza en la Liga 3, decisión que obliga a la entidad a ceder su lugar para mantener la nómina de 37 equipos en el certamen. La medida responde a los reportes de deudas no saldadas tanto con la SAFAP como con la federación, lo que incumple los requisitos de participación.

El club fue notificado formalmente y la sanción quedó registrada en los canales oficiales, mientras que la organización deberá reasignar el cupo con base en los lineamientos vigentes. El proceso disciplinario se activó tras la denuncia remitida por el Juventud Santo Domingo de Nasca, que alertó sobre los impagos persistentes durante 2025.

La resolución establece que la decisión es apelable, conforme lo estipula el artículo 112° del Reglamento Único de Justicia. El club comunicó que ha ejercido su derecho a apelar y que el caso seguirá en análisis por las instancias competentes.

Impacto deportivo y financiero para los ‘ediles’

Municipal entra en terreno desconocido: un descenso que complica su planificación, reduce recursos y lo enfrenta a un camino más duro para regresar al profesionalismo. (X / @CCDMunicipal)

La exclusión de la Liga 3 obliga a Deportivo Municipal a enfrentar un escenario sin precedentes en su historia reciente. Al descender a la Copa Perú, el equipo deberá superar al menos tres fases —local, regional y nacional— para aspirar a regresar al profesionalismo, lo que incrementa la complejidad del proceso de ascenso. Esta situación se suma a la crisis institucional y económica que el club arrastra desde 2023, año en el que perdió la categoría en la Liga 1, según datos difundidos por Desde la Cancha Radio.

El contexto financiero se agrava debido a la falta de ingresos derivados de la participación en las principales ligas, lo que impacta la capacidad del club para cumplir con sus obligaciones contractuales y operativas. La directiva reconoció la gravedad de la coyuntura, pero insistió en su voluntad de agotar las vías legales para revertir la sanción.

En el pronunciamiento oficial, el club manifestó: “Nuestro equipo legal se encuentra trabajando de manera firme y responsable en la defensa de los intereses del club, confiando en que las instancias correspondientes evaluarán el caso con objetividad y respeto al debido proceso”. Además, la dirigencia resaltó su compromiso de actuar con transparencia y determinación en cada instancia del procedimiento disciplinario.

El camino de regreso para la ‘Academia’

El camino de vuelta se presenta complejo: Municipal necesita resultados en la cancha y en los tribunales para recuperar su lugar en el fútbol profesional peruano. (X / @CCDMunicipal)

La sanción obliga a Deportivo Municipal a reconfigurar su proyecto deportivo, ya que la Copa Perú plantea un desafío más extenso y menos previsible para quienes buscan el ascenso. Este torneo, reconocido por su formato eliminatorio y la participación de equipos de todo el país, exige superar una serie de fases competitivas antes de obtener el pase a la Liga 2 y, eventualmente, a la Liga 1.

De acuerdo con las normativas actuales, el club no podrá disputar la Liga 3 en la temporada 2026, a menos que prospere la apelación presentada. El proceso de retorno al profesionalismo dependerá tanto del resultado en la vía jurídica como del desempeño deportivo en el torneo de ascenso.

La directiva edil, en su mensaje a socios, seguidores y patrocinadores, reiteró: “Es un proceso en curso, en el cual hemos respondido de manera firme, transparente y conforme a la ley. Confiamos plenamente en la justicia y actuaremos con determinación para hacer valer nuestros derechos”. El club enfatizó la importancia de la unidad institucional para afrontar este periodo de incertidumbre y reconstrucción.

El desenlace del recurso de apelación determinará si Deportivo Municipal podrá evitar el descenso definitivo o deberá iniciar el extenso recorrido que propone la Copa Perú, en un contexto de máxima exigencia competitiva y administrativa.