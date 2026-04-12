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Eddie Fleischman denuncia irregularidades de la ONPE por desorganización en Elecciones 2026: “No caigan en la trampa que han querido cocinar”

Una enorme cantidad de peruanos no ha logrado ejercer su deber cívico por un catastrófico desorden de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el traslado de las actas a los centros oficiales de sufragio

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Eddie Fleischman arremete contra José María Balcázar y Piero Corvetto por el caos en Elecciones 2026. - Crédito: Panamericana TV
Eddie Fleischman arremete contra José María Balcázar y Piero Corvetto por el caos en Elecciones 2026. - Crédito: Panamericana TV

La jornada de las Elecciones 2026 para determinar al nuevo presidente del Perú durante los próximos cinco años se ha visto empañada por el caos y la desorganización debido a la desprolijidad de la ONPE al momento de desplazar las cédulas oficiales hacia las mesas de votación en distintos distritos de Lima.

El enorme desorden, que se le ha atribuido al presidente del ente rector Piero Corvetto, ha ocasionado que una cantidad enorme de mesas de sufragio no hayan abierto en el horario establecido (07:00 horas), generando largas colas de electores, quienes hartos de la irresponsabilidad se marcharon o agolparon en sus centros de votaciones, exigiendo un proceso transparente.

Una larga fila de votantes diversos espera su turno frente a un centro de votación, con un cartel de listado de nombres y el logo "Bienvenidos" visible
Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)
Las graves incidencias ocasionadas por la ausencia de papeletas en varias localidades de la capital del Perú despertaron la indignación de Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo de corriente derechista que, actualmente, se desempeña como presentador en el programa 24 horas. Desde ese espacio, denunció irregularidades de la ONPE y apuntó contra el jefe de la organización electoral y el actual presidente de la República.

Señor Balcázar como presidente de la República, señor Corvetto como presidente de la ONPE, nos han llevado al siglo XX otra vez en las Elecciones. Son una vergüenza, lo que ustedes han organizado es un insulto, un atropello a la ciudadanía. No tiene ningún parangón ni ninguna forma de disculpa”, espetó con incomodidad.

Miles de ciudadanos se han quedado frustrados al no ejercer su deber cívico por la desprolijidad de la ONPE. | VIDEO: Panamericana TV

“No me llama la atención, siendo el señor Balcázar, quién es y de dónde viene políticamente, y el señor Corvetto con sus antecedentes, que haya una intención de desviar el equilibrio y la justicia de la voluntad de la gente. Si se llama fraude o no, eso lo tendrán que decir las autoridades, pero no tengo duda de que no es casual”, cerró.

Posteriormente, desde su cuenta oficial de X, Fleischman instó a los ciudadanos a mantenerse firmes por su voto pese a las complicaciones surgidas por la inoperancia de la ONPE: “No se rindan, aunque haya q esperar, hay q votar de todas maneras. No caigan en la trampa que han querido cocinar. La gran tarea de Balcázar eran unas elecciones transparentes. FRACASO. Corvetto cuestionadísimo tuvo 5 años para corregir su trabajo. FRACASO. Nada es casual”.
Varias personas, incluyendo votantes y personal de ONPE, en un pasillo de la Universidad Católica con un cartel de "Atención Preferencial" y número de mesa
Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Caos electoral

La falta de material electoral alteró el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Perú. En diversos puntos de la capital, se observaron extensas colas, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Los ciudadanos debieron soportar largas horas de espera bajo un intenso calor. Esta situación generó malestar generalizado entre los votantes afectados.

El desorden se hizo evidente en el interior de los centros de votación, donde se registraron reclamos y gritos. En la Universidad de Lima, los sufragantes expresaron su rechazo a la ONPE. Durante la jornada, algunos incluso sugirieron la posibilidad de fraude electoral. La tensión aumentó conforme avanzaba el día.

ONPE confirma que 15 locales de votación no recibieron material electoral qué pasará con esos electores. Latina
La carencia de papeletas obligó a suspender el proceso en varias mesas de votación. En San Juan de Miraflores se reportó que cerca de 2,000 ciudadanos no pudieron emitir su voto. La falta de material impidió la participación de numerosos electores. El incidente generó preocupación en la comunidad local.

A las 14:00 horas, Transparencia Perú informó que el 87% de las mesas en Lima Metropolitana había sido instalada. Sin embargo, aquellas que no lograron hacerlo antes del horario fijado por la ONPE quedaron inhabilitadas. Como resultado, miles de ciudadanos se vieron impedidos de ejercer su derecho al voto. El nuevo horario no fue suficiente para resolver la situación.

Grupo diverso de personas de varias edades hace fila en exteriores, algunos mirando sus teléfonos, frente a una pared de ladrillo y un vehículo
Ciudadanos de diversos distritos de Lima, incluyendo Santiago de Surco y San Borja, forman largas filas por demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

La indignación no se limitó a protestas en los centros de votación. También se tradujo en acciones legales por parte de algunos candidatos presidenciales. Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto. El motivo alegado fue una supuesta omisión de funciones en la organización electoral.

Los peruanos acudieron a las urnas para elegir a un nuevo Jefe de Estado entre 35 candidatos. El proceso electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión e incertidumbre. Los últimos sondeos de encuestadoras posicionan a Keiko Fujimori y Ricardo Belmont como los principales contendientes. Ambos figuran como favoritos para una eventual segunda vuelta presidencial.

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