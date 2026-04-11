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Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

El director general de la FPF apuesta por aplicar la estrategia empleada en el fútbol femenino al equipo masculino, con el objetivo de obtener buenos resultados

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El director de la FPF volvió a referirse a la posibilidad de jugar en Cusco o una ciudad de altura. Créditos: Chaski Deportivo.

La selección peruana femenina sumó una nueva victoria en la altura de Cusco al imponerse 2-1 ante Uruguay por la Liga de Naciones Femenina. Tras el triunfo, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al resultado y a la proyección de la estrategia para el balompié nacional.

Ferrari resaltó el logro del equipo y sostuvo que su objetivo es trasladar la metodología utilizada en el fútbol femenino al plantel masculino, en busca de mejores resultados. La selección dirigida por Mano Menezes evalúa la posibilidad de jugar como local en la altura, ya sea en Cusco o en otra ciudad, durante las próximas Eliminatorias.

Lo hicimos precisamente por esa razón: como mencionas, se trata de un laboratorio. Debemos utilizar todas las herramientas disponibles, porque no basta con que surjan dos, tres o cuatro futbolistas; es necesario reunir una mayor cantidad de jugadoras y lograr que el proceso sea sostenible. Para eso, también hay que fortalecer el aspecto anímico y mental, y la única forma de hacerlo es obteniendo buenos resultados”, declaró Ferrari en Fútbol para Todas.

Horas antes del encuentro, el directivo había reiterado su postura sobre la conveniencia de llevar a la selección a la altura, señalando que el desempeño del equipo femenino servía como respaldo para considerar esta decisión en el cuadro masculino. “Por eso también las jugadoras llegaron con anticipación. Esperamos que hoy todo salga bien frente a Uruguay, seguir sumando y avanzando en el desarrollo del fútbol femenino”.

Ferrari añadió que la Federación apuesta por la descentralización en ambas ramas del fútbol nacional. “Estamos satisfechos, además, porque buscamos una descentralización efectiva. A través del fútbol femenino, y en el futuro también con la selección absoluta, esperamos continuar con ese proceso de descentralización”.

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina.
Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina.

Su opinión sobre el triunfo de Perú ante Uruguay

Por otro lado, Jean Ferrari expresó su satisfacción por la victoria de la selección peruana femenina ante Uruguay y resaltó el trabajo del técnico Antonio Spinelli, quien ha logrado identificar y sumar rápidamente a nuevas jugadoras con raíces peruanas al equipo nacional.

“Estamos contentos porque este proceso se está desarrollando de manera planificada y con estrategias acordes al poco tiempo que tuvo el ‘Tano’ para realizar el scouting. Logramos ponernos de acuerdo para llevar a las jugadoras a la altura de Cusco, una decisión que no fue sencilla. Hoy, los resultados nos respaldan y confirman que tomamos una buena decisión, aunque sabemos que debemos seguir trabajando porque los resultados no llegan de inmediato”, indicó.

Ferrari también enfatizó la meta de fortalecer el fútbol femenino y pidió cautela de cara al próximo encuentro frente a Paraguay. “El objetivo es potenciar el fútbol femenino y hacerlo sostenible en el tiempo, no limitarse a un buen resultado puntual. Más allá de las estadísticas históricas y del desarrollo del fútbol femenino a lo largo de los años, hay aspectos para celebrar y otros por mejorar. Debemos mantener los pies sobre la tierra, ya que esto aún no termina. El martes tenemos un partido contra un rival difícil y no podemos perder el enfoque en el proyecto”, concluyó.

El director general valoró el triunfo de la 'bicolor' ante Uruguay en fútbol femenino. Créditos: Fútbol Para todas / X.

Tras superar 2-1 a Uruguay como local, la selección nacional buscará repetir el triunfo ante Paraguay. El partido está programado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

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