Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.

La selección femenina de Perú enfrentará a Paraguay en un partido determinante por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. El encuentro se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco, escenario donde ambas escuadras buscarán acercarse a la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

El choque adquiere relevancia especial, ya que tanto Perú como Paraguay suman seis puntos y comparten la parte alta de la tabla, por lo que el ganador quedará bien posicionado de cara a la recta final del torneo. El equipo dirigido por Spinelli llega motivado tras una valiosa victoria por 2-1 sobre Uruguay, resultado que afianzó su fortaleza como local y permitió mantener intactas las aspiraciones mundialistas.

Por su parte, Paraguay viene de imponerse por la mínima diferencia ante Ecuador en Asunción, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Las ‘guaraníes’ han mostrado regularidad a lo largo del certamen y llegan a Cusco con la confianza de poder sumar fuera de casa.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, no solo por lo que está en juego sino por el nivel que han exhibido ambas selecciones en las fechas previas. La altura de la ‘Ciudad Imperial’ será un factor determinante, y Perú intentará capitalizar su localía y el apoyo de la afición para seguir escalando posiciones.

Perú vs Paraguay: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Uruguay por 2-1 en casa, el conjunto nacional apunta a volver a hacer valer la localía ante Paraguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Sandra Arévalo se vistió de heroína para firmar una jugada monumental y darle la victoria a Perú. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

La selección peruana se mantiene en una zona expectante dentro de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Con 6 puntos obtenidos en cuatro presentaciones, ‘la bicolor’ ocupa la sexta casilla, empatando en puntaje con Paraguay pero con una diferencia de gol de -6. Aunque el camino ha sido irregular, el equipo dirigido por Antonio Spinelli sigue con opciones matemáticas de pelear por los puestos de vanguardia en un certamen sumamente apretado.

El formato de clasificación es exigente y otorga premios de alto valor estratégico de cara al Mundial de Brasil 2027. Las selecciones que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla general obtendrán un boleto directo a la cita mundialista. Por otro lado, quienes ocupen el tercer y cuarto lugar no quedarán fuera de la carrera, sino que accederán al repechaje intercontinental.

Un dato que salta a la vista y que debe encender las alarmas en la defensa nacional es el balance de goles. Actualmente, Perú es el segundo país con la peor diferencia de gol en el certamen, registrando un -6 tras haber marcado 6 tantos y encajado 12. Esta cifra solo es superada por el crítico -17 que ostenta Bolivia en el fondo de la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore.

Presencia en el extranjero

La selección peruana femenina atraviesa un proceso de transformación profundo. Bajo una estrategia de captación que emula el éxito del equipo masculino, la Videna potencia su universo de jugadoras mediante un riguroso trabajo de scouting. Esta labor permite la incorporación de talentos que militan en ligas competitivas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente.

A este esfuerzo institucional se suma el crecimiento individual de futbolistas que emigraron del torneo local hacia México y Colombia. El plantel actual destaca por su diversidad geográfica y profesional. En la lista figuran Mia Shalir (Israel), Marjory Sánchez (Colombia), Mía León, Sashenka Porras y Sandra Arévalo (México). También resaltan Brenda Meier (Suiza), Alesia García (Hungría), Claudia Domínguez (España) y Claudia Cagnina (Noruega).

El mapa del talento nacional se extiende hasta Estados Unidos con Antonella Solari y Khloe Olano. Gracias a esta red de reclutamiento, el fútbol femenino peruano eleva su nivel competitivo y construye una base sólida para los desafíos internacionales.

Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.