Perú Deportes

Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El conjunto de Antonio Spinelli asume un desafío clave en la altura de la ‘Ciudad Imperial’ en busca de su tercera victoria en el certamen. Conoce todos los detalles del duelo entre dos selecciones que apuntan a hacerse con un lugar en el Mundial de Brasil 2027

Guardar
Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.
Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La bicolor/La albirroja.

La selección femenina de Perú enfrentará a Paraguay en un partido determinante por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. El encuentro se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco, escenario donde ambas escuadras buscarán acercarse a la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

El choque adquiere relevancia especial, ya que tanto Perú como Paraguay suman seis puntos y comparten la parte alta de la tabla, por lo que el ganador quedará bien posicionado de cara a la recta final del torneo. El equipo dirigido por Spinelli llega motivado tras una valiosa victoria por 2-1 sobre Uruguay, resultado que afianzó su fortaleza como local y permitió mantener intactas las aspiraciones mundialistas.

Por su parte, Paraguay viene de imponerse por la mínima diferencia ante Ecuador en Asunción, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Las ‘guaraníes’ han mostrado regularidad a lo largo del certamen y llegan a Cusco con la confianza de poder sumar fuera de casa.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, no solo por lo que está en juego sino por el nivel que han exhibido ambas selecciones en las fechas previas. La altura de la ‘Ciudad Imperial’ será un factor determinante, y Perú intentará capitalizar su localía y el apoyo de la afición para seguir escalando posiciones.

Perú vs Paraguay: día, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Uruguay por 2-1 en casa, el conjunto nacional apunta a volver a hacer valer la localía ante Paraguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Sandra Arévalo se vistió de heroína para firmar una jugada monumental y darle la victoria a Perú. Crédito: La Bicolor.
Sandra Arévalo se vistió de heroína para firmar una jugada monumental y darle la victoria a Perú. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

La selección peruana se mantiene en una zona expectante dentro de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Con 6 puntos obtenidos en cuatro presentaciones, ‘la bicolor’ ocupa la sexta casilla, empatando en puntaje con Paraguay pero con una diferencia de gol de -6. Aunque el camino ha sido irregular, el equipo dirigido por Antonio Spinelli sigue con opciones matemáticas de pelear por los puestos de vanguardia en un certamen sumamente apretado.

El formato de clasificación es exigente y otorga premios de alto valor estratégico de cara al Mundial de Brasil 2027. Las selecciones que finalicen en las dos primeras posiciones de la tabla general obtendrán un boleto directo a la cita mundialista. Por otro lado, quienes ocupen el tercer y cuarto lugar no quedarán fuera de la carrera, sino que accederán al repechaje intercontinental.

Un dato que salta a la vista y que debe encender las alarmas en la defensa nacional es el balance de goles. Actualmente, Perú es el segundo país con la peor diferencia de gol en el certamen, registrando un -6 tras haber marcado 6 tantos y encajado 12. Esta cifra solo es superada por el crítico -17 que ostenta Bolivia en el fondo de la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore.
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore.

Presencia en el extranjero

La selección peruana femenina atraviesa un proceso de transformación profundo. Bajo una estrategia de captación que emula el éxito del equipo masculino, la Videna potencia su universo de jugadoras mediante un riguroso trabajo de scouting. Esta labor permite la incorporación de talentos que militan en ligas competitivas de Europa, Norteamérica y Medio Oriente.

A este esfuerzo institucional se suma el crecimiento individual de futbolistas que emigraron del torneo local hacia México y Colombia. El plantel actual destaca por su diversidad geográfica y profesional. En la lista figuran Mia Shalir (Israel), Marjory Sánchez (Colombia), Mía León, Sashenka Porras y Sandra Arévalo (México). También resaltan Brenda Meier (Suiza), Alesia García (Hungría), Claudia Domínguez (España) y Claudia Cagnina (Noruega).

El mapa del talento nacional se extiende hasta Estados Unidos con Antonella Solari y Khloe Olano. Gracias a esta red de reclutamiento, el fútbol femenino peruano eleva su nivel competitivo y construye una base sólida para los desafíos internacionales.

Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.
Convocadas de Perú para la fecha triple ante Uruguay, Paraguay y Ecuador. Crédito: La Bicolor.

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de ParaguayLiga de Naciones Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

El candidato presidencial aseguró que impulsará el retorno del ‘Tigre’ a la selección peruana si resulta elegido. ¿Es posible?

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El club de Chorrillos tendrá a su capitana para la próxima temporada, a pesar de las versiones que la vinculaban con Universitario

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Paco Hervás no tendrá a disposición a la jugadora para los dos encuentros por el tercer puesto frente a las ‘guerreras’

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

Su hinchaje por la ‘U’ y su reciente discusión con su técnico Guilherme Schmitz desató la incertidumbre sobre la continuidad de la punta peruana en Santa Anita

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

La selección peruana volvió a hacerse fuerte en Cusco y remontó 2-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

Gracias a un testarazo de Alesia García y una notable acción individual de Sandra Arévalo, el conjunto de Antonio Spinelli registró su segunda victoria en el torneo clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027

La selección peruana volvió a hacerse fuerte en Cusco y remontó 2-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Perú en las Elecciones 2026? Lista completa

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Todo lo que se sabe sobre el allanamiento a 5 mujeres beneficiadas en gestión de José Jerí y a 18 funcionarios

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Tula Rodríguez explica por qué no podrá votar este domingo: “Es un momento crucial para mi familia”

Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo y vestuario: “Incitas al bullying”

DEPORTES

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

La selección peruana volvió a hacerse fuerte en Cusco y remontó 2-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina