Jefferson Farfán reflexiona con Ricardo Gareca acerca del factor que impidió que Perú clasificara a otros Mundiales: “Se perdió la unión”

Jefferson Farfán fue clave durante la gestión de Ricardo Gareca con la selección peruana. - Crédito: FPF

No es ningún secreto que en años anteriores la selección peruana contaba con futbolistas de talla mundial que descollaban en sus respectivos clubes del exterior. Sin embargo, el rendimiento de aquellos no calibraba con la ‘bicolor’ durante los circuitos eliminatorios, algo que desesperaba y desconcertaba a más de uno.

De ahí que varios Mundiales se presenciaran solo por televisión toda vez que en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol se meditaba un nuevo cambio para la zona técnica. Aun así, esa medida no era la solución adecuada, porque el problema no era del todo futbolístico, sino emocional.

Jefferson Farfán y Ricardo Gareca durante un partido de la selección peruana - Créditos: Difusión

De eso puede dar cuenta Jefferson Farfán, quien durante su charla con Ricardo Gareca en ‘La Sustancia’ explicó el factor clave de las catástrofes pasadas a la Copa del Mundo 2018: “Los procesos anteriores fueron complicados porque se perdió lo más importante de un grupo, la unión”.

“Cuando no hay familiaridad en un equipo y no se empuja para un mismo lado, todo es complicado. Y una de las cosas que yo recalco es eso. Si fuimos al Mundial y tuvimos ese proceso tan hermoso, es por eso, porque tuvimos familiaridad y compañerismo”, prosiguió.

“Hubo mucha unión, el compañero mataba por el otro, el que no jugaba daba lo mejor, aconsejaba, de atrás tiraba para adelante, esas cosas yo no las sentía en los otros procesos. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a la selección peruana, durante el proceso que estuvimos con usted, al éxito”, cerró Farfán.

La ‘Foquita’ vivió claros contrastes con Perú. En sus inicios tuvo que morder el polvo de una manera cruel por sendos procesos fallidos, pero en su etapa de madurez disfrutó de hitos al lado de Ricardo Gareca, acaso el último gran ídolo de la nación.

Jefferson Farfán atendiendo a las indicaciones de Ricardo Gareca. Crédito: AFP