Claudio Pizarro aprueba el fichaje de Felipe Chávez al Colonia y se rinde ante sus cualidades: “Me habría encantado jugar delante de él en ataque”

El ‘Bombardero de los Andes’ ha elogiado a ‘Pippo’ por su talento, desenfado y personalidad. Espera que caiga de pie en su nuevo club al tiempo que aporte su talento: “Juega con mucha inteligencia”

Claudio Pizarro no deja de
Claudio Pizarro no deja de elogiar el talento de Felipe Chávez, nuevo integrante 'effzeh'. - Crédito: FC Köln

Aunque Felipe Chávez es una promesa que va ganando enteros en la Bundesliga por sus apariciones fugaces con el FC Bayern, muchos simpatizantes del FC Köln se han cuestionado si su reciente incorporación es adecuada y qué tanto podría ofrecerle a un plantel ya conformado con mediocentros de categoría connotados.

Esas dudas, sin embargo, han quedado resueltas a partir de la aparición de Claudio Pizarro en un contacto con el periódico EXPRESS.DE. El ‘Bombardero de los Andes’, que supo vestir la camiseta ‘effzeh’ en un periodo corto en 2018, aseguró que su compatriota cuenta con las condiciones necesarias para imponer diferencias.

Felipe Chávez se une bajo
Felipe Chávez se une bajo la fórmula de cesión al FC Köln. - Crédito: Difusión

“A pesar de su edad, ‘Pippoya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad, lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional”, mencionó el histórico artillero de la Bundesliga.

“Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Köln”, continuó el retirado delantero nacional, de 47 años, añadiendo que “me hubiera gustado jugar delante de él en ataque en aquel entonces”.

'Pippo' responde de todo en un entretenido ping-pong. | VIDEO: FC Köln

Finalmente, el otrora ‘14′ de la selección peruana compartió un mensaje de entusiasmo a la afición ‘effzeh’ y pidió que confíen en su connacional: "Le deseo todo lo mejor en Colonia y ojalá tenga los minutos necesarios. La directiva y la afición pueden esperar un gran jugador, y ‘Pippo’ puede esperar una gran ciudad, una afición fantástica y un estadio único".

Felipe Chávez fue el segundo fichaje del FC Köln en el último día del mercado de invierno europeo. Ha llegado a través de un préstamo hasta el cierre de la temporada, pero existe una opción de compra millonaria por ejecutar.

Felipe Chávez en su primer
Felipe Chávez en su primer entrenamiento con el FC Köln. - Crédito: Gauer

