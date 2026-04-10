Jorge Fossati reveló que le sorprendió que Aldo Corzo reemplace a Javier Rabanal en zona técnica: “Yo no delego responsabilidades”

El técnico uruguayo se refirió a la llamativa escena en Universitario vs Deportes Tolima. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Jorge Fossati participó nuevamente en un programa de YouTube peruano y se refirió a la reciente actuación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026. El extécnico del equipo analizó un episodio específico del partido contra Deportes Tolima, cuando Aldo Corzo fue quien dio indicaciones a sus compañeros en lugar de Javier Rabanal.

En diálogo con Modo Fútbol, el entrenador uruguayo reconoció que le llamó la atención ver a Corzo hablando con el grupo durante la pausa de rehidratación en vez del director técnico español. Asimismo, remarcó que, según su filosofía, no suele delegar ese tipo de roles en los futbolistas.

“Mi forma de pensar es siempre la misma. Trato de que el jugador cumpla con su rol de jugador y no delegar responsabilidades porque no me parece que corresponda. No te puedo decir que no me haya sorprendido un poco, pero yo no hablo de la actualidad de Universitario. Tendrán su forma de llevar adelante el grupo el cuerpo técnico actual y en ese sentido soy superrespetuoso. Pero sí, me llamó la atención que en ese minuto o dos minutos que tenían, de alguna manera Aldo fuera la voz cantante. No opino si esto está bien o está mal. Yo con mi plantel hago lo que a mí me parece que está bien y, como te digo, no delego responsabilidades”, expresó.

Hasta ahora, ni Aldo Corzo ni Javier Rabanal se han pronunciado sobre lo sucedido en el segundo tiempo del encuentro entre Universitario y Deportes Tolima. Entre los hinchas ‘cremas’ persiste el debate sobre si la decisión del actual capitán fue apropiada o no.

Jorge Fossati reveló que le sorprendió que Aldo Corzo dé indicaciones en lugar de Javier Rabanal en Universitario vs Deportes Tolima.

Aldo Corzo reemplazó a Javier Rabanal como DT

A los 67 minutos, el árbitro interrumpió el Universitario vs Deportes Tolima para que los futbolistas pudieran hidratarse. En ese instante, los jugadores se dirigieron a las zonas técnicas para refrescarse y recibir instrucciones de sus entrenadores de cara al tramo final del encuentro.

En el caso de Tolima, los jugadores se agruparon junto al asistente Alexis Henríquez, quien asumió el rol de director técnico principal debido a la suspensión de Lucas González por una expulsión en su anterior partido internacional. El exfutbolista colombiano motivó a sus dirigidos a sostener la intensidad y enfatizó la importancia de conseguir la victoria como locales.

En la zona técnica de Universitario, las cámaras de ESPN registraron una escena poco habitual. Aldo Corzo, capitán y suplente en este partido, fue quien asumió el liderazgo y dio indicaciones tácticas al grupo, mientras el entrenador Javier Rabanal permaneció a un lado, escuchando.

Corzo hizo hincapié en reforzar la marca sobre uno de los futbolistas más altos de Deportes Tolima, quien había ganado los duelos aéreos. Se dirigió a Miguel Silveira para que lo incomodara y evitara que cabeceara.

“Que alguien vaya con el zambo, que ha ganado todas, escúchame, Miguel, tú estás viendo, métete con él, gana todas, chócalo, chócalo, que no cabecee nada más, pero abierta, es central, anda con él”, exclamó el defensor peruano.

El lateral aconsejó a Miguel Silveira durante el tiempo de rehidratación. Créditos: ESPN.

Grupo igualado de Universitario

Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportes Tolima en el inicio de la fase de grupos, logrando así un punto como visitante. El valor de este resultado para la clasificación a octavos de final se definirá a medida que avance la Copa Libertadores.

El Grupo B presenta una marcada paridad, ya que el otro encuentro de la fecha también terminó igualado. Nacional visitó a Coquimbo Unido en Chile y ambos equipos igualaron 1-1, por lo que todos los integrantes de la zona suman un punto tras la primera jornada.