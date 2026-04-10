Perú Deportes

Jorge Fossati reveló que le sorprendió que Aldo Corzo reemplace a Javier Rabanal en zona técnica: “Yo no delego responsabilidades”

El ‘Nonno’ habló sobre la ocasión en la que el defensor fue quien dio instrucciones a sus compañeros durante el partido Universitario vs Tolima, en vez del entrenador español

Guardar
El técnico uruguayo se refirió a la llamativa escena en Universitario vs Deportes Tolima. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Jorge Fossati participó nuevamente en un programa de YouTube peruano y se refirió a la reciente actuación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026. El extécnico del equipo analizó un episodio específico del partido contra Deportes Tolima, cuando Aldo Corzo fue quien dio indicaciones a sus compañeros en lugar de Javier Rabanal.

En diálogo con Modo Fútbol, el entrenador uruguayo reconoció que le llamó la atención ver a Corzo hablando con el grupo durante la pausa de rehidratación en vez del director técnico español. Asimismo, remarcó que, según su filosofía, no suele delegar ese tipo de roles en los futbolistas.

“Mi forma de pensar es siempre la misma. Trato de que el jugador cumpla con su rol de jugador y no delegar responsabilidades porque no me parece que corresponda. No te puedo decir que no me haya sorprendido un poco, pero yo no hablo de la actualidad de Universitario. Tendrán su forma de llevar adelante el grupo el cuerpo técnico actual y en ese sentido soy superrespetuoso. Pero sí, me llamó la atención que en ese minuto o dos minutos que tenían, de alguna manera Aldo fuera la voz cantante. No opino si esto está bien o está mal. Yo con mi plantel hago lo que a mí me parece que está bien y, como te digo, no delego responsabilidades”, expresó.

Hasta ahora, ni Aldo Corzo ni Javier Rabanal se han pronunciado sobre lo sucedido en el segundo tiempo del encuentro entre Universitario y Deportes Tolima. Entre los hinchas ‘cremas’ persiste el debate sobre si la decisión del actual capitán fue apropiada o no.

Jorge Fossati reveló que le sorprendió que Aldo Corzo dé indicaciones en lugar de Javier Rabanal en Universitario vs Deportes Tolima.
Jorge Fossati reveló que le sorprendió que Aldo Corzo dé indicaciones en lugar de Javier Rabanal en Universitario vs Deportes Tolima.

Aldo Corzo reemplazó a Javier Rabanal como DT

A los 67 minutos, el árbitro interrumpió el Universitario vs Deportes Tolima para que los futbolistas pudieran hidratarse. En ese instante, los jugadores se dirigieron a las zonas técnicas para refrescarse y recibir instrucciones de sus entrenadores de cara al tramo final del encuentro.

En el caso de Tolima, los jugadores se agruparon junto al asistente Alexis Henríquez, quien asumió el rol de director técnico principal debido a la suspensión de Lucas González por una expulsión en su anterior partido internacional. El exfutbolista colombiano motivó a sus dirigidos a sostener la intensidad y enfatizó la importancia de conseguir la victoria como locales.

En la zona técnica de Universitario, las cámaras de ESPN registraron una escena poco habitual. Aldo Corzo, capitán y suplente en este partido, fue quien asumió el liderazgo y dio indicaciones tácticas al grupo, mientras el entrenador Javier Rabanal permaneció a un lado, escuchando.

Corzo hizo hincapié en reforzar la marca sobre uno de los futbolistas más altos de Deportes Tolima, quien había ganado los duelos aéreos. Se dirigió a Miguel Silveira para que lo incomodara y evitara que cabeceara.

“Que alguien vaya con el zambo, que ha ganado todas, escúchame, Miguel, tú estás viendo, métete con él, gana todas, chócalo, chócalo, que no cabecee nada más, pero abierta, es central, anda con él”, exclamó el defensor peruano.

El lateral aconsejó a Miguel Silveira durante el tiempo de rehidratación. Créditos: ESPN.

Grupo igualado de Universitario

Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportes Tolima en el inicio de la fase de grupos, logrando así un punto como visitante. El valor de este resultado para la clasificación a octavos de final se definirá a medida que avance la Copa Libertadores.

El Grupo B presenta una marcada paridad, ya que el otro encuentro de la fecha también terminó igualado. Nacional visitó a Coquimbo Unido en Chile y ambos equipos igualaron 1-1, por lo que todos los integrantes de la zona suman un punto tras la primera jornada.

Temas Relacionados

Jorge FossatiAldo CorzoJavier RabanalUniversitario de DeportesDeportes TolimaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido HOY en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El equipo de Antonio Spinelli buscará aprovechar las condiciones geográficas de la ‘Ciudad Imperial’ para sumar su segundo triunfo en el torneo. Conoce aquí los horarios y las señales para no perderte el encuentro

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido HOY en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

La jugadora peruana intercambió palabras con su entrenador en el cierre del cuarto set en el extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todo sobre la definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Pumas’ y ‘diosas’ quedaron fuera de la gran final y deberán medirse por subirse al podio de la temporada. Revisa todos los detalles de los compromisos por la presea de bronce

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todo sobre la definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Luego de unas semifinales vibrantes, ya están listos los dos equipos que lucharán por el trofeo esta temporada. Revisa todos los detalles de la definición del título

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ aseguraron su presencia en la próxima edición del torneo continental, tras llegar a la definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Todo lo que se sabe sobre el allanamiento a 5 mujeres beneficiadas en gestión de José Jerí y a 18 funcionarios

Candidatos a Diputados por Junín: Conoce los partidos y nombres para estas Elecciones 2026

Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Ica, partidos y quiénes postulan

Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lambayeque, partidos y quiénes postulan

ENTRETENIMIENTO

‘Drácula: The Bloody Truth’: comedia teatral en inglés presenta funciones gratuitas

‘Drácula: The Bloody Truth’: comedia teatral en inglés presenta funciones gratuitas

Isabela Merced promociona Kuélap en serie internacional y destaca el patrimonio peruano en Hollywood

Lenin Tamayo, creador del Quechua Pop, debutará en el Milano Latin Festival y llevará el idioma andino a la escena musical europea

Gustavo Salcedo recuerda ‘ampay’ y asegura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos solo por contrato con Prime, según periodista argentina Yanina Latorre

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido HOY en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido HOY en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todo sobre la definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027