Javier Rabanal explicó por qué no metió a Sekou Gassama en Universitario vs Deportes Tolima: “No hacía falta un ‘9′ de referencia"

El técnico español se refirió a sus cambios en el debut de Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

El martes 7 de abril, Universitario de Deportes igualó en su visita a Deportes Tolima en Ibagué en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras el partido, el técnico Javier Rabanal analizó el resultado en conferencia de prensa.

Rabanal consideró que el empate reflejó lo sucedido en el campo durante la primera fecha del Grupo B. Señaló que tanto la ‘U’ como el equipo colombiano generaron llegadas de peligro y destacó la actuación de su arquero Miguel Vargas, quien evitó el gol con una intervención decisiva.

“Me parece, de entrada, un resultado justo. Creo que en la primera parte ha habido ocasiones, por número, a lo mejor alguna más para nosotros, pero nosotros hemos tenido una tapada muy buena de Vargas, que ha sido determinante. En la segunda parte ellos han tenido más presencia en nuestras áreas que nosotros en la de ellos”, afirmó.

Consultado por las variantes, el entrenador explicó por qué Sekou Gassama, reciente fichaje, no ingresó al partido. Rabanal argumentó que priorizó la velocidad en ataque y por eso optó por el ingreso de Miguel Silveira y Bryan Reyna, quien realizó su debut con el equipo.

“Con los cambios entendíamos que una referencia de ‘9’ no nos hacía tanta falta porque estábamos progresando mucho por fuera. Entonces, meter un perfil de nueve que te llegara a tres centrales no nos iba a ayudar demasiado. Queríamos tener velocidad arriba, por eso hemos optado por meter a Edison y luego, en vez de acompañarlo con un Gassama, que es un ‘9’ grande, que puede cabecear, que puede pivotear, hemos optado por intentarlo por fuera y ahí era mucho más útil Bryan, que sabe caer al costado, que la punta con un ‘9′ clásico”, explicó.

Javier Rabanal explicó por qué no metió a Sekou Gassama en Univeristario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.

Los elogios para su defensa

Por otro lado, Javier Rabanal destacó el desempeño de la línea defensiva de Universitario, conformada por el líbero Williams Riveros y los stoppers Caín Fara y Matías Di Benedetto, quienes junto al portero Miguel Vargas mantuvieron el arco en cero.

“Con el paso de los partidos reconozco bastante al equipo en la fase defensiva. Ahora, teníamos un campo donde ellos habían acumulado una gran cantidad de goles, son un equipo muy complicado, tienen muchas variantes ofensivas, lo cual te obliga a salirte un poco de tu guion habitual. Creo que han interpretado cada jugada por separado, han estado bien en los duelos y tirarle pelotas arriba a ellos tres es complicado. Seguimos en la línea de no encajar, son cuatro que no nos meten un gol, eso es importante, nos reafirma”, indicó.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

El técnico también valoró la propuesta de Deportes Tolima. “Yo decía a los jugadores que me parece un equipo que todos saben exactamente lo que van a hacer los siguientes. Si van a jugar una pared, nadie se pica. Si van a jugar un tercer hombre, saben dónde va el tercer hombre. Los que están detrás de la presión se ponen al revés de la presión. Es un equipo muy trabajado, lo dije en la previa, de los que he visto este año, quizás junto con los Chankas, fíjate lo que te digo, me parecen el equipo que más trabajo tienen y son difíciles, porque en el detalle individual son muy buenos”, señaló.