Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2027. Crédito: LPV

La clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tuvo un premio adicional que va más allá de la lucha por el título. Alianza Lima y Universidad San Martín, tras alcanzar la instancia decisiva del campeonato, aseguraron su clasificación al Sudamericano de Clubes 2027, donde representarán al Perú ante los mejores equipos del continente.

Esta presencia en el torneo se explica por el sistema de cupos establecido por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), que otorga dos plazas por país para la disputa del certamen. De esta manera, los equipos que ocupan los dos primeros lugares de la liga local acceden automáticamente a la competencia internacional, un objetivo que ‘íntimas’ y ‘santas’ ya cumplieron tras instalarse en la gran final.

El hecho de haber asegurado su presencia en el Sudamericano de Clubes le añade un condimento especial a la definición del campeonato. No solo estará en juego la corona nacional, sino también el impulso de competir nuevamente en el escenario continental, donde ambos clubes buscarán consolidar su crecimiento deportivo luego de una temporada tan intensa como exigente.

Además, el torneo no es un destino final, sino una puerta hacia un objetivo mayor: el Mundial de Clubes 2027. Los mejores equipos del continente tendrán la oportunidad de clasificar a esa cita global, lo que convierte la participación internacional en un desafío de máxima exigencia para ‘íntimas’ y ‘santas’.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Cabe recordar que tanto Alianza Lima como Universidad San Martín ya saben lo que es competir en este nivel. En la edición más reciente del Sudamericano de Clubes, que se disputó en la capital preruana, ambos fueron protagonistas junto a Regatas Lima, dejando una imagen competitiva frente a potencias de la región.

Universitario y Géminis, pendientes de una opción

Por otro lado, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis quedaron al margen de los cupos directos al no haber alcanzado la final del torneo. Sin embargo, aún existe una posibilidad —aunque no asegurada— de que alguno de ellos pueda acceder al torneo continental, en caso se habilite un cupo adicional para el país.

Esta opción dependerá de si el Perú es nuevamente elegido como sede del Sudamericano de Clubes. En caso de confirmarse, se otorgaría un cupo adicional al país anfitrión, lo que permitiría que el equipo que finalice en el tercer lugar de la temporada tenga la oportunidad de competir a nivel internacional. No obstante, esta posibilidad aún no ha sido oficializada.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Con la mira en el continente

Con su clasificación al Sudamericano de Clubes ya asegurada, Alianza Lima y Universidad San Martín no solo buscarán cerrar la temporada con el título nacional, sino también proyectarse con fuerza hacia lo que será su participación internacional en 2027.

Ambos equipos asumirán la responsabilidad de representar al voleibol peruano en un torneo de alto nivel, donde cada detalle cuenta y la exigencia competitiva es máxima. La experiencia reciente de ambos planteles, sumada al crecimiento mostrado a lo largo de la temporada, alimenta la expectativa de que puedan competir de igual a igual frente a los mejores clubes de Sudamérica y dejar en alto el nombre del país.

Por ahora, el enfoque está completamente puesto en la final de la Liga Peruana de Vóley, que definirá al campeón de la temporada 2025/26. Más allá del título, esta serie marcará también el inicio de un nuevo desafío internacional para dos equipos que ya tienen asegurado su lugar en el escenario continental y que buscarán llegar con el mayor impulso posible a esa cita.